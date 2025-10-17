Mariana Vizoli, membră a Consiliului Superior al Camerei Consultanților Fiscali (CCF), atrage atenția că în spațiul public au fost interpretate greșit discuțiile tehnice privind metodologia de calcul a deficitului de colectare a TVA (GAP TVA).

Într-o declarație publică, ea subliniază că produsele consumate în propriile gospodării de către populație nu generează TVA și, prin urmare, nu ar trebui să fie luate în calcul la determinarea acestui indicator.

„Este păcat când discuții prea tehnice ajung în spațiul public, fiindcă, așa cum am observant, sunt denaturate tocmai din cauza faptului că sunt informații greu de înteles de populatie, numai specialiștii în domeniu pot înțelege cum se calculează GAP-ul de TVA”, atrage atenția Vizoli.

Ea precizează că deficitul de colectare a TVA, cunoscut drept GAP TVA, reflectă discrepanța dintre suma de TVA care ar fi trebuit să fie încasată în mod ideal, dacă toate tranzacțiile ar fi raportate corect, și valoarea efectiv înregistrată de stat.

Această discrepanță evidențiază factorii care reduc încasările reale, precum neregulile fiscale, insolvențele, erorile de raportare sau neplata voluntară a TVA.

„De regulă, acest indicator se calculează în funcție de populație și coșul zilnic de consum. Se presupune că TVA colectată ar rezulta din aplicarea TVA la acest coș și înmulțirea cu numărul populației.”

Subiectul autoconsumului a fost readus în discuție de președintele ANAF. Mariana Vizoli clarifică că bunurile produse și folosite în cadrul gospodăriilor proprii, cum sunt conservele, murăturile sau dulciurile, nu fac parte din fluxul comercial și, astfel, nu pot fi considerate surse de TVA.

„Întrucât în România foarte multe persoane trăiesc la țară, unde își produc singuri cele necesare traiului, acest consum propriu ar trebui să nu fie luat în considerare la calculul GAP-ului, fiindcă evident nu generează un TVA potențial de colectat”, explică reprezentanta CCF.

Mariana Vizoli argumentează că GAP-ul TVA trebuie să reflecte doar lacunele în colectarea efectivă a taxei, iar autoconsumului, fiind o practică legală, nu îi este corespunzător să fie inclus în acest calcul.

Ea susține că luarea în calcul a autoconsumului poate genera o imagine exagerată a deficitului de TVA din România, comparativ cu nivelul real din alte țări europene.

„Este doar o problemă tehnică de găsire a unei formule corecte de calcul a acestui indicator, sau mai degrabă de transmitere a unor informații corecte, fiindcă formula de calcul este unică la nivelul UE.” „Doamnelor, puteți produce în continuare gemuri, murături, zacuscă și alte produse alimentare, discuțiile privind GAP-ul nu vă afectează.”

Într-un comunicat publicat vineri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a clarificat că nu intenționează să impoziteze bunurile consumate în propriile gospodării de către populație.

Clarificarea ANAF survine în contextul în care președintele instituției, Adrian Nica, a provocat discuții aprinse în spațiul public, după ce, miercuri seară, a adus în atenție exemplul produselor de autoconsum, precum gemul preparat acasă de bunici, în legătură cu deficitul de colectare a TVA.