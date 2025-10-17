Radu Georgescu propune eliminarea TVA și adoptarea modelului american de taxare
Economistul Radu Georgescu a lansat o critică dură la adresa sistemului actual de colectare a TVA, afirmând că această taxă este inutil de complicată, profund ineficientă și menținută artificial de birocrația europeană. El susține că România ar trebui să urmeze exemplul Statelor Unite și să renunțe complet la TVA, înlocuindu-l cu o taxă simplă pe vânzări.
Radu Georgescu a arătat că, în opinia sa, statul român ar trebui să înceteze să justifice majorările de taxe prin incapacitatea ANAF de a colecta integral TVA-ul și să analizeze serios ideea eliminării totale a acestei taxe.
Economistul a explicat că sistemul actual al taxei pe valoare adăugată a fost inventat de Franța în 1950, într-un context de deficit bugetar, după ce guvernul francez nu a reușit să crească impozitul pe profit și nici cel pe venit din cauza opoziției companiilor și sindicatelor.
El a subliniat că TVA este, în esență, o taxă pe consum, suportată integral de populație, care nu a înțeles pe deplin cum funcționează acest mecanism până la momentul introducerii sale. Georgescu a afirmat că, în prezent, TVA-ul reprezintă cea mai apăsătoare taxă pentru cetățeni, fiind plătită din venitul net, după achitarea tuturor taxelor salariale.
Georgescu: Metaforic vorbind, într-un an muncești de la 1 ianuarie până la 30 august pentru a plăti taxele la stat
Potrivit calculelor sale, un angajat român lucrează aproximativ 70% din timp pentru a plăti diverse impozite și taxe către stat. Economistul a precizat că 42% din salariul brut se duce pe contribuții directe (impozit pe venit, CAS și CASS), iar alte 25% sunt pierdute prin taxe indirecte, cum ar fi TVA, accizele sau impozitele pe proprietate.
Radu Georgescu consideră că TVA este menținut în viață pentru că este cea mai birocratică taxă existentă, generând o adevărată industrie administrativă și juridică în jurul său. El a remarcat că aproximativ 80% din Codul Fiscal al României se referă la reglementări privind TVA, ceea ce menține ocupate sute de mii de funcționari, contabili și avocați specializați în domeniu.
În final, economistul a afirmat că eliminarea TVA și implementarea modelului american, bazat pe o taxă simplă pe vânzări aplicată comercianților, s-ar putea face într-o lună și ar reduce semnificativ evaziunea fiscală.
Într-un alt comentariu, Radu Georgescu a făcut și un scurt calcul despre ce ar însemna eliminarea TVA din România.
„Un calcul despre ce ar insemna eliminarea TVA-ului in Romania. Guvernul spune ca ANAF nu incaseaza 30% din TVA. Deci noi platim TVA de 21% dar de fapt statul incaseaza ca si cum TVA-ul ar fi 15%.
Daca eliminam TVA s-ar reduce si cheltuielile birocratice ale statului din ANAF si alte institutii. Deci eliminarea TVA-ului si daca punem un sales tax (taxa pe consum) de 10 – 12% ar duce la reducerea taxelor pentru populatie si la cresterea veniturilor statului. Acest lucru s-ar putea face in maxim 1 luna”, a scris economistul.
Postarea integrală privind istoria TVA și alternativa aflată la îndemâna României
„Decat sa ne intrebam zilnic de ce ANAF nu colecteaza TVA-ul
Iar Guvernul sa nu mai creasca TVA-ul spunand ca motivul este ca ANAF nu poate sa incaseze toti banii din TVA
Nu mai bine renuntam de tot la TVA?
Ar fi cea mai buna idee
Americanii nu au TVA
Cand au vazut taxa inventata de francezi in anul 1950, americanii au spus despre TVA ca este o taxa stupida care genereaza evaziune
Au avut dreptate
Mai jos explic istoria TVA -ului
1 Cum a aparut TVA-ul
In 1950 Franta avea un deficit bugetar mare
Pentru a acoperi deficitul bugetar, initial Guvernul francez a dorit sa mareasca impozitul pe profit.
Dar s-au opus companiile
Apoi, au incercat sa mareasca impozitul pe venit.
Dar s-au opus sindicatele
Atunci, ministrul de finante francez a inventat o taxa pe care au numit-o TVA
TVA-ul este o taxa pe consumul populatiei.
Oamenii nu au inteles cum functioneaza noua taxa, iar legea a intrat in vigoare
2 TVA-ul este taxa cu cel mai mare impact pentru populatie
Cand se refera la taxele platite catre stat, majoritatea oamenilor se gandesc doar la taxele platite din salariu ( impozit pe venit, CAS, CASS)
Dar uita de TVA
TVA-ul este o taxa care se plateste din salariul net
Adica dupa ce platesti toate taxele salariale ramai cu salariul net
Iar din salariul net trebuie sa platesti TVA
3 Oamenii muncesc 70% din timp pentru a plati taxele catre stat
Un om plateste taxe catre stat:
- Taxe directe / taxe salariale: 42% din brut ( impozit pe venit, CAS, CASS)
- Taxe indirecte: TVA, accize ( combustibil etc) , taxe pe locuinta, teren, masina etc adica 25%
Asta inseamna ca 70% din timp lucrezi pentru a plati taxele catre stat
Metaforic vorbind, intr-un an muncesti de la 1 ianuarie pana la 30 august pentru a plati taxele la stat
Iar de la 1 septembrie incepi sa muncesti pentru a plati: rate la banca, intretinere, etc
Daca mai ramane ceva, folosesti banii pentru tine ( imbracaminte, vacante etc)
4 De ce nu se vrea eliminarea TVA-ului
TVA-ul este cea mai birocratica taxa
Iar statele iubesc birocratia
Codul Fiscal din Romania are 900 de pagini
Iar 80% din Codul Fiscal reprezinta TVA
S-au inventat o gramada de notiuni legate de TVA: TVA colectat, TVA deductibil, TVA neexigibil, TVA de plata, TVA de rambursat. TVA deductibil 50%, Decont de TVA
In Europa sunt sute de mii de bugetari care se ocupa de TVA
De asemenea sunt sute de mii de contabili, avocati care sunt specializati doar in TVA
De ceva timp a aparut ideea de taxare inversa la TVA
Acest lucru este o struta camila care va genera si mai mult haos
Acum ai inteles de ce nu se vrea disparitia TVA-ului?
5 Solutia
Intr-o luna de zile s-ar putea implementa sistemul american
Americanii au o taxa aplicata comerciantilor care se numeste sales tax
Este foarte usor de urmarit, iar evaziunea este zero
Am facut un calcul in comentariu ce ar insemna eliminarea TVA-ului in Romania
Problema este ca bugetarii din UE si Romania nu vor sa simplifice sistemul fiscal”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook joi, 16 octombrie.