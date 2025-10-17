Economistul Radu Georgescu a lansat o critică dură la adresa sistemului actual de colectare a TVA, afirmând că această taxă este inutil de complicată, profund ineficientă și menținută artificial de birocrația europeană. El susține că România ar trebui să urmeze exemplul Statelor Unite și să renunțe complet la TVA, înlocuindu-l cu o taxă simplă pe vânzări.

Radu Georgescu a arătat că, în opinia sa, statul român ar trebui să înceteze să justifice majorările de taxe prin incapacitatea ANAF de a colecta integral TVA-ul și să analizeze serios ideea eliminării totale a acestei taxe.

Economistul a explicat că sistemul actual al taxei pe valoare adăugată a fost inventat de Franța în 1950, într-un context de deficit bugetar, după ce guvernul francez nu a reușit să crească impozitul pe profit și nici cel pe venit din cauza opoziției companiilor și sindicatelor.

El a subliniat că TVA este, în esență, o taxă pe consum, suportată integral de populație, care nu a înțeles pe deplin cum funcționează acest mecanism până la momentul introducerii sale. Georgescu a afirmat că, în prezent, TVA-ul reprezintă cea mai apăsătoare taxă pentru cetățeni, fiind plătită din venitul net, după achitarea tuturor taxelor salariale.

Potrivit calculelor sale, un angajat român lucrează aproximativ 70% din timp pentru a plăti diverse impozite și taxe către stat. Economistul a precizat că 42% din salariul brut se duce pe contribuții directe (impozit pe venit, CAS și CASS), iar alte 25% sunt pierdute prin taxe indirecte, cum ar fi TVA, accizele sau impozitele pe proprietate.

Radu Georgescu consideră că TVA este menținut în viață pentru că este cea mai birocratică taxă existentă, generând o adevărată industrie administrativă și juridică în jurul său. El a remarcat că aproximativ 80% din Codul Fiscal al României se referă la reglementări privind TVA, ceea ce menține ocupate sute de mii de funcționari, contabili și avocați specializați în domeniu.

În final, economistul a afirmat că eliminarea TVA și implementarea modelului american, bazat pe o taxă simplă pe vânzări aplicată comercianților, s-ar putea face într-o lună și ar reduce semnificativ evaziunea fiscală.

Într-un alt comentariu, Radu Georgescu a făcut și un scurt calcul despre ce ar însemna eliminarea TVA din România.

„Un calcul despre ce ar insemna eliminarea TVA-ului in Romania. Guvernul spune ca ANAF nu incaseaza 30% din TVA. Deci noi platim TVA de 21% dar de fapt statul incaseaza ca si cum TVA-ul ar fi 15%. Daca eliminam TVA s-ar reduce si cheltuielile birocratice ale statului din ANAF si alte institutii. Deci eliminarea TVA-ului si daca punem un sales tax (taxa pe consum) de 10 – 12% ar duce la reducerea taxelor pentru populatie si la cresterea veniturilor statului. Acest lucru s-ar putea face in maxim 1 luna”, a scris economistul.