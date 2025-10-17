Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs în noaptea de joi spre vineri, la ora 01:41, în judeţul Buzău, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Acesta este al patrulea seism înregistrat în România în decurs de trei zile, într-o perioadă cu o activitate seismică mai intensă decât de obicei.

Potrivit datelor preliminare, seismul s-a produs la o adâncime de 125,4 kilometri, fiind localizat în apropierea următoarelor oraşe: 50 km nord-vest de Buzău, 59 km vest de Focşani, 65 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 72 km nord-est de Ploieşti.

În cursul lunii octombrie, România a înregistrat 15 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 grade pe scara Richter. Specialiștii INCDFP afirmă că aceste evenimente sunt specifice regiunilor seismice din țară, în special zona Vrancea, una dintre cele mai active din Europa.

Cele mai puternice seisme din 2025 până în prezent au avut magnitudinea 4,4 pe Richter și s-au produs pe 13 februarie în judeţul Buzău și pe 11 mai în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai semnificativ cutremur a fost înregistrat pe 16 septembrie 2024, tot în judeţul Buzău, având o magnitudine de 5,4, simţindu-se în mai multe oraşe din sudul şi centrul ţării.

În ultimele zile, România a fost zguduită de mai multe cutremure succesive. Miercuri dimineaţă, la ora 07:57, s-a produs un seism cu magnitudinea 4, în judeţul Satu Mare, urmat, la 08:31, de un nou cutremur, de 3,3 pe Richter, în judeţul Buzău.

Joi dimineață, la ora 08:34, un al treilea seism a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, confirmând intensificarea activităţii tectonice în regiune.

Efecte locale în Satu Mare

Cutremurul din Satu Mare a provocat și unele pagube materiale: căderi de cărămizi de pe fațadele unor locuinţe şi fisuri în pereţii unui liceu. Din precauţie, conducerile a două unităţi de învăţământ din oraş au decis evacuarea elevilor care se aflau în interior în momentul producerii seismului.

Autoritățile locale monitorizează situația și au recomandat populației să manifeste prudență, mai ales în cazul în care urmează replici minore sau alte mișcări seismice în zilele următoare.