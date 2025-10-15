Un seism cu magnitudinea de 4 grade s-a înregistrat miercuri dimineaţă, la ora 07:57, în judeţul Satu Mare, conform informaţiilor furnizate de Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la o adâncime mică, de aproximativ 5 kilometri, fiind localizat la 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare şi 55 km nord de Zalău.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Fizică a Pământului (INFP), în primele zile ale lunii au fost înregistrate peste zece seisme, majoritatea localizate în zona Vrancea, cunoscută pentru activitatea sa seismică intensă și pentru structura tectonică distinctă în Europa. Cutremurele s-au produs la adâncimi cuprinse între 60 și 130 de kilometri, interval specific seismelor intermediare caracteristice acestei regiuni.

Cea mai mare magnitudine raportată a fost de 3,7 grade pe scara Richter, un nivel insuficient pentru a provoca pagube, dar care confirmă o activitate tectonică persistentă. În același timp, s-au înregistrat și cutremure de suprafață, la adâncimi mici — unele sub 10 kilometri — însă cu magnitudini sub 3 grade, de regulă prea slabe pentru a fi simțite de populație.

„În ultima perioadă s-au produs cutremure în zona Vrancea intermediară, adică la adâncimi 60–130 km. Magnitudinile cutremurelor maxime au fost 3,7. De asemenea, tot în Vrancea s-au produs cutremure de suprafață cu adâncimi mici până în 10 km, a căror magnitudine a fost foarte mică până în 2–3 grade. De asemenea, o altă zonă seismică ce a generat cutremure în ultima perioadă a fost zona seismică Făgăraș–Câmpulung–Brașov. Aici s-a produs un cutremur de 3,3 săptămâna trecută. Acest tip de cutremur nu produce pagube materiale sau depinde de locuințe dacă sunt chiar deasupra epicentrului respectiv.” – a declarat Constantin Ionescu, directorul INFP, pentru România TV.

Specialiștii subliniază că astfel de seisme de mică intensitate sunt fenomene normale într-o țară cu activitate seismică constantă precum România și contribuie la eliberarea treptată a tensiunilor tectonice, reducând riscul unor cutremure majore pe termen scurt.

Deși Vrancea continuă să fie considerată epicentrul activității seismice din România, zona Făgăraș–Câmpulung–Brașov începe să atragă tot mai mult atenția cercetătorilor. În această regiune s-a produs săptămâna trecută un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade, eveniment care a readus în prim-plan discuțiile privind potențialul seismic local.

Chiar dacă astfel de mișcări tectonice nu provoacă, de regulă, pagube materiale, specialiștii avertizează că ele pot indica o activitate seismică în creștere. Zona are un istoric geologic complex și o activitate tectonică semnificativă, iar experții de la INFP nu exclud posibilitatea ca, în viitor, aici să se producă un cutremur de intensitate mai mare.