România traversează o perioadă cu activitate seismică intensă. De la începutul lunii și până în prezent, țara noastră a fost zguduită de nu mai puțin de zece cutremure, majoritatea produse în zona Vrancea, cunoscută drept „inima seismică” a țării.

Seria de seisme s-a suprapus peste schimbările bruște de temperatură din ultimele zile, fapt care a stârnit numeroase întrebări și temeri în rândul populației. Mulți români se întreabă dacă aceste fenomene ar putea fi prevestitoare pentru un cutremur mai puternic în viitorul apropiat.

Datele oficiale ale Institutului Național de Fizică a Pământului (INFP) arată că în primele zile ale lunii s-au înregistrat peste zece cutremure, cele mai multe fiind localizate în zona Vrancea, o regiune cu un istoric seismic bogat și cu o structură tectonică unică în Europa. Acestea s-au produs la adâncimi cuprinse între 60 și 130 de kilometri, adâncimi tipice pentru seismele intermediare specifice regiunii.

Magnitudinea maximă raportată a fost de 3,7 pe scara Richter, un nivel care nu provoacă daune, dar indică o activitate tectonică susținută. În paralel, s-au înregistrat și cutremure de suprafață, produse la adâncimi reduse — unele chiar sub 10 kilometri — însă cu magnitudini de sub 3 grade, fiind rareori resimțite de populație.

„În ultima perioadă s-au produs cutremure în zona Vrancea intermediară, adică la adâncimi 60–130 km. Magnitudinile cutremurelor maxime au fost 3,7. De asemenea, tot în Vrancea s-au produs cutremure de suprafață cu adâncimi mici până în 10 km, a căror magnitudine a fost foarte mică până în 2–3 grade. De asemenea, o altă zonă seismică ce a generat cutremure în ultima perioadă a fost zona seismică Făgăraș–Câmpulung–Brașov. Aici s-a produs un cutremur de 3,3 săptămâna trecută. Acest tip de cutremur nu produce pagube materiale sau depinde de locuințe dacă sunt chiar deasupra epicentrului respectiv.” – a declarat Constantin Ionescu, directorul INFP, pentru România TV.

Dacă Vrancea rămâne principala sursă de activitate seismică din România, o altă regiune începe să atragă din ce în ce mai mult atenția specialiștilor: zona Făgăraș–Câmpulung–Brașov. Săptămâna trecută, aici a fost înregistrat un seism cu magnitudinea de 3,3 grade, eveniment care a readus în discuție potențialul seismic al regiunii.

Deși astfel de cutremure nu produc de obicei pagube materiale, ele pot reprezenta un semnal al unei activități tectonice în creștere. Zona este una cu un istoric semnificativ, iar specialiștii INFP nu exclud posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate.

Directorul INFP, Constantin Ionescu, a reamintit faptul că această regiune a produs în trecut seisme importante, cel mai notabil fiind cutremurul din 1918, estimat la 6,8 grade pe scara Richter, care a afectat grav Transilvania și sudul țării.

„În ultima perioadă nu s-au mai produs cutremure în zona Făgăraș, dar e cunoscută din punct de vedere seismic. Zona Făgăraș chiar a produs cutremure și de 6,8 grade, cu peste 100 de ani înainte, și este oricând posibil să producă un cutremur mai mare. Sunt informații istorice că la ultimul cutremur din 1918, cutremurele din Făgăraș au produs efecte majore în zona Transilvaniei și partea intermediară de sud față de zona epicentrală.” – a explicat expertul INFP.

România se numără printre statele europene cu risc seismic semnificativ, din cauza structurii geologice complexe și a prezenței mai multor falii active. Cea mai importantă zonă seismică rămâne Vrancea, responsabilă pentru cele mai puternice cutremure din istoria modernă a țării – inclusiv seismul devastator din 4 martie 1977, care a avut o magnitudine de 7,4 și a provocat mii de victime.

Deși seismele recente sunt de intensitate redusă, activitatea constantă indică faptul că procesele tectonice din adâncul scoarței continuă să se manifeste. Specialiștii recomandă populației să nu intre în panică, dar să fie informată și pregătită pentru eventualitatea unui cutremur mai puternic.

Autoritățile continuă să monitorizeze permanent situația, prin intermediul rețelei naționale de stații seismice, iar INFP transmite în timp real date despre orice mișcare a scoarței terestre.