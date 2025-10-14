Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) a atras atenția că „Legea prosumatorilor” – PL-x 605/2023 – figurează pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru miercuri, 15 octombrie 2025, când urmează să fie dezbătută și supusă votului final.

Reprezentanții asociației consideră că adoptarea acestei legi este vitală pentru buna funcționare a pieței prosumatorilor și pentru accelerarea tranziției energetice din România, după aproape trei ani de stagnare în procedurile parlamentare.

Potrivit A.P.C.E., proiectul ar putea soluționa peste 90% dintre problemele majore cu care se confruntă în prezent prosumatorii.

Printre principalele modificări propuse se numără compensarea lunară a facturilor pentru energia electrică injectată în rețea, eliminarea termenului de 24 de luni pentru păstrarea surplusului de energie – considerat excesiv și inechitabil, clarificarea obligațiilor furnizorilor pentru a evita întârzierile la facturare și posibilitatea de a realiza compensarea cantitativă a energiei pe mai multe locuri de consum deținute de același prosumator.

Deși toate partidele parlamentare și-au exprimat public sprijinul pentru inițiativă, A.P.C.E. afirmă că votul de miercuri va reprezenta un test real al angajamentului politic față de tranziția verde.

Proiectul a fost retrimis Parlamentului spre reexaminare de către președintele României la 12 decembrie 2023.

În prezent, Asociația a transmis un punct de vedere oficial către toate grupurile parlamentare, solicitând adoptarea de urgență a legii, în beneficiul celor peste 250.000 de prosumatori activi din România.

Un prosumator este, în același timp, un consumator și un producător de energie electrică. În prezent, orice persoană, fizică sau juridică, poate deveni prosumator cu condiția să instaleze un sistem fotovoltaic sau eolian care să producă un surplus de energie.

Prosumatorul este o persoana fizică sau juridică racordată la o rețea electrică ce poate vinde energia pe care o produce în propria locuință.

Legea nr. 220/2008 – Ghidul Prosumatorului, explică faptul că un prosumator „este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, cu o putere mai mică de 27 kW, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, și care consumă, stochează sau vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zona rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis”.

În cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie electrică din surse regenerabile, activitățile enumerate anterior nu trebuie să constituie activitatea comercială sau profesională primară a acestora.