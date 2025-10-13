Cazul RICHRBT a devenit cunoscut după investigația publicată de Recorder la începutul lunii septembrie, care a arătat cum firma RICHRBT SRL, declarată cu sediul într-un fost WC public, a raportat cifre de afaceri fictive mai mari decât unele companii multinaționale, deși nu avea activitate reală.

ANAF a confirmat acum că schema descoperită implică o rețea extinsă de firme, coordonată din România, Belgia și Bulgaria. Ancheta s-a desfășurat între august 2024 și august 2025 și a vizat operațiuni fictive în domeniul panourilor fotovoltaice.

Inspectorii Antifraudă au constatat că firmele implicate erau preluate fraudulos, folosite pentru tranzacții inexistente și apoi mutate fictiv pentru a bloca verificările. Rețeaua utiliza documente și identități false, certificate digitale obținute ilegal, conturi bancare deschise pe platforme fără verificare de identitate, dar și aplicații criptate și rețele VPN pentru comunicare.

Potrivit datelor transmise de ANAF, prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA și a impozitului pe profit aferente tranzacțiilor fictive.

Până în prezent, instituția a aplicat măsuri asiguratorii asupra bunurilor și conturilor bancare, iar sumele confiscate depășesc 1,3 milioane de lei. De asemenea, peste 6.000 de panouri fotovoltaice, evaluate la 1,65 milioane de lei, au fost confiscate în cadrul operațiunii.

În comunicatul oficial, ANAF descrie schema ca fiind „complex organizată”, fiecare nivel al rețelei având un rol clar – de la coordonatori și intermediari până la persoane interpuse folosite ca administratori formali.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că, pe lângă faptele de evaziune fiscală, ancheta a identificat indicii de spălare de bani, fals, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat.

„Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de A.N.A.F., o investigație care s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite.”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

ANAF precizează că verificările au fost efectuate prin interogarea bazelor de date proprii și prin cooperarea cu instituții din România și din statele membre ale Uniunii Europene. Ancheta a presupus corelarea datelor fiscale, bancare și comerciale pentru identificarea tranzacțiilor suspecte.

Instituția menționează că investigația se înscrie în contextul intensificării controalelor în domeniul comerțului cu echipamente fotovoltaice – un sector aflat în expansiune, dar care, potrivit ANAF, a devenit tot mai atractiv pentru fraude fiscale.

Dosarul a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru continuarea cercetărilor penale și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.