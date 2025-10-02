Doi tineri din Buzău au fost prinși după ce au folosit datele altei persoane pentru a juca la jocuri de noroc online. Investigațiile poliției au început după ce persoana vătămată a sesizat că este implicată în tranzacții pe care nu le-a efectuat.

„În fapt, în luna aprilie a.c., persoanele în cauză ar fi folosit fără drept datele cărţii de identitate ale persoanei vătămate pentru a realiza diferite conturi, desfăşurau activităţi care generau profituri şi ulterior retrăgeau sumele de bani câştigate”, informează Poliția Prahova.

Sursele judiciare au precizat că cei doi tineri, de 23 și 24 de ani, ar fi făcut rost de datele unei persoane din orașul Mizil. Ulterior, au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc, folosindu-le pentru a genera câștiguri financiare în numele victimei. Această metodă de operare le permitea să obțină sume de bani fără ca persoana vizată să știe sau să fie de acord.

Persoana vătămată a aflat despre situație după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a comunicat că figurează cu venituri nedeclarate provenite din jocuri de noroc.

Aceasta a fost prima indicatie clară că datele sale au fost folosite fără permisiune. Sursele citate de News.ro menționează că notificarea ANAF a declanșat ancheta, întrucât persoana respectivă nu recunoaște aceste tranzacții și nu le-a efectuat în mod personal.

La data de 1 octombrie, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară la locuințele celor doi tineri din județul Buzău. În timpul acțiunilor au fost ridicate mai multe mijloace de probă, necesare pentru documentarea faptelor.

Cei doi suspecți au fost conduși la sediul poliției pentru audieri și, pe baza probatoriului strâns, le-a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore. Ei urmează să fie prezentați procurorilor unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

Acțiunea autorităților se desfășoară în conformitate cu procedurile judiciare, pentru a se stabili toate circumstanțele faptelor și pentru a proteja drepturile persoanei vătămate.

Victima se confruntă acum cu situația în care trebuie să clarifice în fața ANAF că veniturile înregistrate nu îi aparțin. Autoritățile fiscale trebuie să primească documentele și dovezile furnizate de anchetatori pentru a corecta eventualele înregistrări incorecte.

Acest caz subliniază importanța păstrării securității datelor personale și monitorizarea atentă a documentelor oficiale.