Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat un mini-ghid PDF în care ne explică modificările aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 141/2025, aprobată de Guvernul Bolojan în iulie 2025. Ghidul explică ce se schimbă pentru persoane fizice și firme, cum ar fi: impozitul pe dividende și dobânzi, impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc, cine trebuie să plătească contribuția la sănătate (CASS).

Impozitul pe dividende, explicat simplu: Veniturile sub formă de dividende se impozitează cu 16%. Acesta este un impozit final. Cota a crescut de la 10% la 16% și se aplică pentru dividendele distribuite după 1 ianuarie 2026. Dividendele distribuite în 2025 se impozitează cu 10%, fără recalcularea impozitului după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Pentru nerezidenți: Dividendele obținute din România, chiar dacă sunt încasate în străinătate, se impozitează cu 16% din venitul brut. Această regulă se aplică pentru dividende distribuite după 1 ianuarie 2026 (sau după prima zi a anului fiscal modificat pentru cei care au an fiscal diferit).

Dacă primești dobânzi în cont de la companii din România, pentru obligațiuni emise în străinătate, aceste companii nu rețin impozitul automat când banii intră în cont sau când obligațiunile sunt răscumpărate.

Impozitul este 10%, iar tu îl calculezi și îl plătești tu însuți prin Declarația Unică (Formular 212), care se depune până pe 25 mai a anului următor celui în care ai primit dobânzile.

Regulile se aplică pentru dobânzile înregistrate în cont începând cu 1 august 2025, indiferent când au fost emise obligațiunile.

Veniturile din vânzarea de deșeuri metalice: De la 1 august 2025, nu mai există scutirea de impozit pentru banii obținuți din predarea deșeurilor de metale feroase, neferoase sau aliajele lor. Aceste venituri devin impozabile și intră la categoria „alte venituri”.

Veniturile din jocuri de noroc: Începând cu 1 august 2025, impozitul pentru prima tranșă de venit din jocuri de noroc crește de la 3% la 4%.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CASS): Ghidul ANAF listează cine trebuie să plătească CASS ca să poată folosi serviciile medicale de stat și cine beneficiază de aceste servicii fără să plătească CASS.