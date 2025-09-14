Deficitul fiscal și cel comercial pun presiune pe bugetul public, iar analiza realizată de Iancu Guda, disponibilă pe iancuguda.ro, arată cine sunt cei mai mari contributori fiscali și ce industrii susțin funcționarea statului. La nivelul primelor șapte luni din 2024, cheltuielile publice au depășit veniturile cu aproape 30%, iar deficitul a urcat de la 71 mld. lei (ianuarie–iulie 2023) la 76 mld. lei în aceeași perioadă din 2024.

Această evoluție înseamnă datorie publică mai mare și perspective de noi majorări de taxe și impozite. În paralel, România rămâne singura țară din Uniunea Europeană unde exporturile nu acoperă nici 90% din importuri, un dezechilibru structural cu efecte asupra inflației, dobânzilor și competitivității economice. În acest cadru, înțelegerea structurii contribuțiilor fiscale devine crucială.

Evaluarea contribuției fiscale a companiilor pentru anul 2024 ia în considerare patru tipuri majore de venituri bugetare:

TVA-ul colectat, calculat ca diferență între cifra de afaceri și cheltuielile cu mărfuri, materii prime și servicii externe, aplicând cota standard de 19%.

Impozitul pe profit și pe cifra de afaceri, obținut din diferența profit brut – profit net, cu includerea impactului cheltuielilor nedeductibile, a veniturilor neimpozabile și a deducerilor pentru sponsorizări sau donații.

Contribuțiile salariale, ce includ impozitul pe venitul angajaților și contribuțiile sociale obligatorii, raportate la cheltuielile de personal.

Accizele, calculate pe baza cotelor de piață ale companiilor din industrii precum tutun, alcool, combustibili sau jocuri de noroc și a nivelului reglementat al taxelor specifice.

Analiza arată că 78% din veniturile bugetare din 2024 provin din primele 10 industrii, restul de 22% fiind generate de alte 13 sectoare. Aproape jumătate din veniturile statului se bazează pe cinci domenii principale:

comerț cu ridicata și distribuție – 16%;

retail – 12%;

construcții – 11%;

producția de mașini și echipamente – 7%;

energie electrică, termică, gaze și apă – 7%.

Dacă analiza este detaliată pe coduri CAEN, primele 10 sectoare contribuie cu 45% din veniturile bugetului. Pe primele locuri se află comerțul cu ridicata al produselor din tutun (8,9%) și retailul carburanților auto (8,6%), două activități unde nivelul accizelor determină ponderea ridicată a contribuțiilor.

Concentrarea veniturilor fiscale este evidentă și la nivelul companiilor: 1.064 firme cu venituri de peste 50 milioane de euro generează aproape 45% din cifra de afaceri a tuturor companiilor active în România. Aceleași firme aduc o treime din profitul net total și circa 42% din impozitul pe profit plătit în economie.

Datele arată că încasările la buget din impozitul pe profit al acestor companii mari au crescut marginal, de la 14,34 mld. lei în 2023 la 15,08 mld. lei în 2024, pe fondul scăderii profitabilității și a diminuării bazei de venituri la care se aplică impozitul minim pe cifra de afaceri.

Veniturile publice sunt puternic concentrate: primele 10 companii contribuie cu 57,1 mld. lei la bugetul de stat în 2024, echivalentul a aproape 11% din total.

OMV Petrom SA: 15,05 mld. lei – din care 12 mld. taxe directe, circa 3 mld. contribuții sectoriale și 1 mld. dividende către stat.

British American Tobacco România: 11,47 mld. lei – singura companie din top care a înregistrat creștere a contribuției în 2024 față de 2023.

Rompetrol Rafinare: aproximativ 7 mld. lei – contribuții care includ impozite pe profit, dividende, taxe salariale și accize integrate în prețurile finale.

Aceste trei companii domină clasamentul și se află constant în top 10 de peste un deceniu, confirmând rolul lor sistemic pentru finanțele publice.