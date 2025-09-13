Inflația din România a accelerat puternic în august, ajungând la 8,1% față de decembrie 2024, pe fondul creșterii TVA și a accizelor la combustibil. Patronatele IMM avertizează că povara fiscală riscă să împingă economia în criză și cer Guvernului măsuri urgente de sprijin pentru mediul de afaceri.

„Creșterea inflației afectează activitatea economică în ansamblul ei și este o consecință directă a TVA-ului mărit din luna august 2025. Este necesar ca în pachetul 3 de reforme accentul să fie pus pe susținerea IMM-urilor, a start-up-urilor și stimularea investițiilor”, a declarat Florin Jianu, președinte de onoare al IMM România, într-un comunicat transmis joi.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a urcat de la 5,8% în iulie la 8,1% în august, ceea ce înseamnă o creștere de 2,3 puncte procentuale într-o singură lună – adică un avans de aproape 40%.

Reprezentanții mediului de afaceri pun avansul pe seama măririi TVA și a accizelor, care au dus la scumpiri în lanț pentru produse și servicii, diminuând puterea de cumpărare și blocând investițiile.

IMM România acuză absența unei reforme reale în administrația publică, în condițiile în care cheltuielile bugetare au crescut cu 11,1% în primele șapte luni din 2025, ajungând la 447 miliarde lei, în timp ce veniturile au crescut cu 11,8%, până la 371 miliarde lei. Deficitul a urcat astfel la peste 76 miliarde lei.

„Măsurile de reformă prin creșteri de taxe și impozite riscă să ducă România într-o criză economică, antreprenorii neputând susține un sistem public nereformat”, avertizează organizația patronală.

Confederația a transmis Guvernului un set de măsuri, între care:

revenirea la impozitarea pe venitul microîntreprinderilor atunci când condițiile economice permit;

eliminarea restricțiilor pentru deductibilitatea cheltuielilor și facilități pentru investiții;

eliminarea impozitării suplimentare a contractelor part-time;

programe de sprijin pentru start-up-uri și retehnologizarea IMM-urilor;

reducerea birocrației și unificarea entităților care colectează taxe;

susținerea turismului și a transporturilor, stimularea eficienței energetice și combaterea concurenței neloiale.

România a majorat TVA începând cu 1 august 2025, ca parte a unui pachet de consolidare fiscală adoptat în plină criză bugetară. Economiștii avertizează că impactul imediat s-a resimțit în prețuri, iar presiunile inflaționiste ar putea continua până la finalul anului.