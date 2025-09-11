Indicele prețurilor de consum din luna august 2025 față de luna iulie a fost de 102,10%, mai arată datele INS.

De asemenea, rata inflației la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost de 8,1%.

În luna august 2025, rata anuală a inflaţiei, raportată la aceeaşi lună din 2024, a fost de 9,9%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în intervalul septembrie 2024 – august 2025, comparativ cu perioada septembrie 2023 – august 2024, a înregistrat o creștere de 5,7%.

Raportat la august 2024, inflaţia consemnată în august 2025 a fost de 8,95%. Pe categorii de produse și servicii, scumpirile au fost următoarele: mărfurile nealimentare s-au majorat cu 10,48%, produsele alimentare cu 8,92%, iar tarifele pentru servicii cu 9,85%, potrivit INS.

În cazul alimentelor, cel mai mult s-au scumpit:

fructele proaspete – 41,73%;

cacao și cafea – 19%;

uleiul – 11%;

laptele de vacă – aproape 10%;

pâinea – 9,45%;

carnea de vită – 8,85%;

carnea de pasăre 8,38%.

În august 2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 10,48% faţă de aceeaşi lună a anului 2024 şi cu 2,10% peste nivelul din iulie 2025.

La această categorie, cea mai accentuată creştere s-a înregistrat la energia electrică, unde tarifele au urcat cu 65,73% în comparaţie cu august 2024 şi cu 2,56% faţă de luna precedentă.

Cât despre servicii, cel mai mult s-au scumpit cele de:

igienă și cosmetică – 19,27%;

biletele de tren – 18,59%;

apa, canal și salubritate -13,21%;

serviciile poștale – 12,45%.

Potrivit fostului premier al României, Florn Cîțu, ”creșterea TVA a fost o greșeală sau creșterea taxelor este o greșeală, de trei ani de zile, pe care nimeni nu vrea să o corecteze și acestea sunt rezultatele. Problema este că atunci când ai inflație mare, este imposibil ca dobânzile să scadă și asta înseamnă că în continuare consumul o să fie afectat și puterea de cumpărare a românilor, pentru că dobânzile vor rămâne mari”.

Cîțu consideră că inflația a ajuns la acest nivel din cauza măsurilor Guvernului și a poziționării BNR.

”Îmi pare rău că o spun, dar este și o parte din vina BNR, care nu știu dacă direct sau indirect a dorit să susțină campania de finanțare a deficitului public cu dobânzi mai mici pe termen scurt, a introdus lichiditate în sistem, ceea ce alimentează prețurile. Până la urmă, dacă Guvernul nu vrea să facă reforma, din păcate, este datoria băncii centrale să ne protejeze de Guvern și inflația de 10% arată că nu a făcut-o”, a declarat el la RFI.

Potrivit fostului premier, ”vina principală o are Guvernul și guvernele din ultimii trei ani, care au crescut taxele și deficitul, în același timp, este îngrozitor ce s-a întâmplat, dar o parte din vină o are și banca centrală, care trebuia să fie gardianul stabilității prețurilor și să lucreze pentru interesul românilor, nu pentru interesul guvernelor”.