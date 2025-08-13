România se află în fruntea clasamentului european în ceea ce privește creșterea prețurilor la bunuri și servicii de consum. Potrivit Eurostat, țara noastră a înregistrat în 2024 un avans de 5,8% față de anul precedent.

„În 2024, rata anuală a inflației în UE a fost de 2,6%. Prețurile bunurilor și serviciilor de consum au crescut cel mai mult în:

România (+5,8% față de 2023)

Belgia (+4,3%)

Croația (+4,0%)”, arată datele Eurostat.

Într-un context deja marcat de scumpiri, Guvernul a decis să crească TVA-ul de la 19% la 21%. Această măsură s-a transformat imediat într-un impuls suplimentar pentru prețuri. Inflația generală a urcat la 7,84% în iulie 2025, accentuând presiunea asupra bugetelor familiilor.

Creșterile cele mai mari s-au înregistrat la mărfurile nealimentare, cu un plus de 8,18% față de aceeași lună a anului trecut. Serviciile au consemnat o majorare de 7,33%, iar mărfurile alimentare au avut o creștere de 7,67%.

La categoria alimentelor, fructele proaspete au înregistrat o creștere de 39,74%, urmate de fructele și conservele din fructe, cu un plus de 27,92%. Citricele au fost mai scumpe cu 17,32% comparativ cu iulie 2024.

Și alte produse au avut creșteri consistente: legumele și conservele de legume s-au scumpit cu 15,98%, pâinea cu 6,43%, iar cafeaua cu 13,05%. Uleiul comestibil a urcat cu 10,05%, iar ouăle au fost mai scumpe cu 5,7%.

Băuturile alcoolice au urmat aceeași tendință, berea înregistrând un avans de 4,38%, iar vinul de 4,94%. Laptele de vacă a crescut cu 7,38%, iar margarina cu 6,63%.

În iulie 2025, călătoriile cu trenul au fost mai scumpe cu 16,92% decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciile de igienă și cosmetică au urcat cu 14,06%, iar serviciile poștale cu 12,15%.

Reparațiile auto au crescut cu 11,06%, iar o masă la restaurant sau o cafea servită în oraș au costat cu 8,38% mai mult. Chiriile au înregistrat o majorare de 8,49% în ultimul an, iar asistența medicală s-a scumpit cu 10,59%. Transportul urban a avut un plus de 7,09%.

Cea mai mare scumpire din categoria nealimentară a fost energia electrică, care a înregistrat un salt de 62,97% după eliminarea plafonării prețurilor prin O.U.G 6/2025.

Alte creșteri majore au fost consemnate la energia electrică, gazele și încălzirea centrală, cu un plus de 34,44%. Energia termică s-a scumpit cu 13,63%, tricotajele cu 7,36%, detergenții cu 5,21%, iar tutunul și țigările cu 5,82%. Medicamentele au avut o creștere mai redusă, de 2,93%.

Între iulie 2024 și iulie 2025, singurele scăderi semnificative de prețuri la alimente au fost la zahăr (-3,08%) și cartofi (-2,38%).

La servicii, tarifele transportului aerian au scăzut cu 9,75%, serviciile de poștă și telecomunicații cu 1,49%, iar cele telefonice cu 3,05%.

În iulie 2025, comparativ cu iunie, prețurile de consum au urcat cu 2,68%. Este cel mai ridicat procent lunar din 2022, când în aprilie inflația lunară a fost de 3,74%.

În această perioadă, mărfurile nealimentare au crescut cu 5,06%, alimentele cu 0,39%, iar serviciile cu 1,01%. La alimente, creșterile mai vizibile s-au înregistrat la cacao și cafea (+1,19%) și la cafea separat (+1,09%).

Serviciile aeriene au avut un salt de 7,58%, biletele CFR au rămas la același preț, iar chiriile au urcat cu 0,64%. Celelalte servicii au avut creșteri mai reduse.

În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică a fost mai scumpă cu 61,57% într-o singură lună. Gazele au urcat cu 3,27%, iar combustibilii cu 0,15%.

Această evoluție este legată direct de eliminarea schemei de sprijin pentru prețurile energiei electrice, măsură luată în iulie 2025. Modificarea a fost prevăzută prin O.U.G. nr. 6/2025, cu toate amendamentele și completările ulterioare.