Din cuprinsul articolului

România, pe primul loc în Europa la scumpiri

România se află în fruntea clasamentului european în ceea ce privește creșterea prețurilor la bunuri și servicii de consum. Potrivit Eurostat, țara noastră a înregistrat în 2024 un avans de 5,8% față de anul precedent.

„În 2024, rata anuală a inflației în UE a fost de 2,6%.

Prețurile bunurilor și serviciilor de consum au crescut cel mai mult în:

  • România (+5,8% față de 2023)
  • Belgia (+4,3%)
  • Croația (+4,0%)”, arată datele Eurostat.

Efectul TVA-ului majorat asupra prețurilor

Într-un context deja marcat de scumpiri, Guvernul a decis să crească TVA-ul de la 19% la 21%. Această măsură s-a transformat imediat într-un impuls suplimentar pentru prețuri. Inflația generală a urcat la 7,84% în iulie 2025, accentuând presiunea asupra bugetelor familiilor.

Creșterile cele mai mari s-au înregistrat la mărfurile nealimentare, cu un plus de 8,18% față de aceeași lună a anului trecut. Serviciile au consemnat o majorare de 7,33%, iar mărfurile alimentare au avut o creștere de 7,67%.

Scumpiri importante la alimente

La categoria alimentelor, fructele proaspete au înregistrat o creștere de 39,74%, urmate de fructele și conservele din fructe, cu un plus de 27,92%. Citricele au fost mai scumpe cu 17,32% comparativ cu iulie 2024.

Și alte produse au avut creșteri consistente: legumele și conservele de legume s-au scumpit cu 15,98%, pâinea cu 6,43%, iar cafeaua cu 13,05%. Uleiul comestibil a urcat cu 10,05%, iar ouăle au fost mai scumpe cu 5,7%.

Băuturile alcoolice au urmat aceeași tendință, berea înregistrând un avans de 4,38%, iar vinul de 4,94%. Laptele de vacă a crescut cu 7,38%, iar margarina cu 6,63%.

inflatie, preturi alimente, preturi
SURSA FOTO: Dreamstime

Servicii mai scumpe pe toate planurile

În iulie 2025, călătoriile cu trenul au fost mai scumpe cu 16,92% decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciile de igienă și cosmetică au urcat cu 14,06%, iar serviciile poștale cu 12,15%.

Reparațiile auto au crescut cu 11,06%, iar o masă la restaurant sau o cafea servită în oraș au costat cu 8,38% mai mult. Chiriile au înregistrat o majorare de 8,49% în ultimul an, iar asistența medicală s-a scumpit cu 10,59%. Transportul urban a avut un plus de 7,09%.

Utilitățile și energia, campioane la creșteri

Cea mai mare scumpire din categoria nealimentară a fost energia electrică, care a înregistrat un salt de 62,97% după eliminarea plafonării prețurilor prin O.U.G 6/2025.

Alte creșteri majore au fost consemnate la energia electrică, gazele și încălzirea centrală, cu un plus de 34,44%. Energia termică s-a scumpit cu 13,63%, tricotajele cu 7,36%, detergenții cu 5,21%, iar tutunul și țigările cu 5,82%. Medicamentele au avut o creștere mai redusă, de 2,93%.

Puține produse care sunt ieftine

Între iulie 2024 și iulie 2025, singurele scăderi semnificative de prețuri la alimente au fost la zahăr (-3,08%) și cartofi (-2,38%).

La servicii, tarifele transportului aerian au scăzut cu 9,75%, serviciile de poștă și telecomunicații cu 1,49%, iar cele telefonice cu 3,05%.

Evoluția prețurilor față de luna anterioară

În iulie 2025, comparativ cu iunie, prețurile de consum au urcat cu 2,68%. Este cel mai ridicat procent lunar din 2022, când în aprilie inflația lunară a fost de 3,74%.

În această perioadă, mărfurile nealimentare au crescut cu 5,06%, alimentele cu 0,39%, iar serviciile cu 1,01%. La alimente, creșterile mai vizibile s-au înregistrat la cacao și cafea (+1,19%) și la cafea separat (+1,09%).

Serviciile aeriene au avut un salt de 7,58%, biletele CFR au rămas la același preț, iar chiriile au urcat cu 0,64%. Celelalte servicii au avut creșteri mai reduse.

Creșteri lunare accentuate la energie

În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică a fost mai scumpă cu 61,57% într-o singură lună. Gazele au urcat cu 3,27%, iar combustibilii cu 0,15%.

Această evoluție este legată direct de eliminarea schemei de sprijin pentru prețurile energiei electrice, măsură luată în iulie 2025. Modificarea a fost prevăzută prin O.U.G. nr. 6/2025, cu toate amendamentele și completările ulterioare.