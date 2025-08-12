România se confruntă cu o creștere accelerată a inflației, care în luna iulie a atins 7,84%, urcând semnificativ față de nivelul de 5,7% înregistrat în iunie.

Această dinamică îi determină pe analiștii Băncii Naționale a României (BNR) să adopte un ton mult mai precaut în privința evoluției prețurilor în perioada următoare.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, avertizează că vârful inflației, așteptat în septembrie, ar putea depăși estimările inițiale, ajungând la circa 9,6-9,7%, în loc de 9,2% cât se anticipa anterior. Deși plafonările de prețuri au fost implementate cu scopul de a diminua presiunile sociale, efectul lor este temporar, iar revenirea la normal poate aduce o majorare semnificativă a costurilor pentru consumatori.

„Avem o gogoașă frumușica. E chiar ceva mai mare, în septembrie când probabil va fi vârful în loc de 9,2 va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație. Plafonarile sunt introduse că să facă un bine să tempereze presiunile sociale, dar când se renunta la ele când se termină efectul nu e deloc plăcut”, spune Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR.

Sectorul energetic este cel mai afectat de această situație. După ridicarea limitelor de preț, tarifele la energia electrică au crescut cu peste 60% față de anul anterior, conform Institutului Național de Statistică (INS).

De asemenea, prețul energiei termice a crescut cu aproape 14%.

Nu doar utilitățile sunt vizate de majorări, ci și alimentele de bază: fructele s-au scumpit cu aproximativ 40%, iar legumele cu aproape 16%. Calitatea produselor pare să nu țină pasul cu prețurile, așa cum remarcă consumatorii, care semnalează costuri ridicate pentru roșii sau carne, în timp ce puterea de cumpărare scade.

Producătorii locali se așteaptă la și mai multe creșteri, cauzate și de condițiile meteo nefavorabile din această vară. Temperaturile ridicate au accelerat trecerea sezonului pentru legume precum roșiile, afectând disponibilitatea și prețul acestora.

„Au și crescut și nici calitate nu este. Ia uitați-va ce roșii la 4-6-8 lei e destul de mult” „Și fructele sunt scumpe, față de puterea de cumpărare a noastră” „Nu există nimic nescump. Deci aici roșiile erau 5 lei / 3 lei și acum deja iar au sărit. La carne, acolo da, se simte peste tot”, spun oamenii. „Producția de roșii a fost mai bună, dar din cauza temperaturilor foarte ridicate au început să treacă mai repede față de anul trecut”, spune Lucian, producător.

Un coș de cumpărături esențial, cu produse precum fructe, legume, ouă, cafea și unt, costa acum un an aproximativ 78 de lei. Datorită inflației, prețul acestuia a crescut cu aproape 8%, adică cu peste 6 lei.

Analistul financiar Alexandra Smedoiu subliniază faptul că această creștere abruptă a inflației este una dintre principalele amenințări pentru stabilitatea economică a României în 2025. Ea atrage atenția că o inflație ridicată conduce inevitabil la majorarea costurilor de finanțare, care sunt resimțite direct de către populație prin dobânzi crescute.

„Este un nivel foarte mare dacă ne uităm la anul trecut pe vremea asta. Inflaţia pare a fi principalul nivel de îngrijorare pentru evoluţia economiei în acest an”, spune Alexandra Smedoiu, analist financiar.

Guvernatorul Mugur Isărescu afirmă că soluția pentru evitarea unei crize economice majore stă într-un mix echilibrat de măsuri fiscale și monetare, care să limiteze deficitul bugetar și să aducă inflația sub control, fără a provoca o recesiune. Totodată, el vede în fondurile europene un sprijin esențial pentru economia țării pe termen scurt.

„Ţara cheltuie cu mult mai mult decât încasează. Combinația de măsuri monetare fiscale va trebui făcută în așa manieră pe de o parte să corectăm corecția bugetară cu reducerea deficitului, pe de altă parte pe această cale să dăm jos inflația și în plus să vedem în ce măsură putem să evităm recesiunea”, spune Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR.

Pe de altă parte, analistul Smedoiu avertizează că România se află la un pas de a intra în recesiune, un scenariu care ar putea deveni realitate dacă presiunile inflaționiste nu vor fi gestionate corect.

„Celălalt scenariu ar fi acela în care intrăm în recesiune. Aş spune că suntem foarte aproape de prăpastie”, spune Alexandra Smedoiu, analist financiar.

Această creștere a inflației reprezintă cea mai mare valoare înregistrată în România după octombrie 2023, consolidându-se ca o provocare majoră pentru autorități și cetățeni în lunile ce urmează.