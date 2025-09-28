Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat duminică dimineață despre restricții de circulație pe DN 5 și DN 7. Astfel, duminică, între orele 11:00 și 12:30, traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse (DN 5) va fi închis pentru desfășurarea celei de-a VIII-a ediții a crosului Free Spirit Run Giurgiu – Ruse.

Începând de luni, pe DN 7, între km 152+080 și km 152+200, în zona localității Dedulești, județul Argeș, vor avea loc lucrări de consolidare a rambleului și refacere a părții carosabile.

Lucrările se vor desfășura pe partea stângă a drumului, pe sensul Râmnicu Vâlcea – Pitești, iar traficul rutier va fi restricționat, circulând alternativ, pe o singură bandă, dirijat prin semafoare.

Pe durata zilei, în funcție de intensitatea traficului, piloți rutieri vor suplimenta dirijarea circulației.

Ora: 07:00

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, 28 septembrie 2025, în intervalul orar 11:00 – 12:30, traficul rutier pe DN5 Giurgiu – Ruse va fi închis pe Podul Prieteniei, în vederea desfășurării celei de-a VIII-a ediții a Crosului Free Spirit Run Giurgiu – Ruse.

În data de 29 septembrie 2025 vor începe lucrările de consolidare rambleu și refacere a părții carosabile pe DN 7, sectorul cuprins între km.152+080 și km.152+200, localitatea Dedulești, județul Argeș. Lucrările se vor realiza pe partea stângă a drumului, pe sensul de deplasare Râmnicu Vâlcea – Pitești, iar traficul rutier se va desfășura alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă deschisă circulației, dirijat prin semafoare.

Pe timpul zilei, în zona lucrărilor vor fi prezenți și piloți de circulație, în situațiile impuse de valorile mari ale traficului rutier, cu precădere pe un sens de circulație.