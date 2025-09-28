Selena Gomez a confirmat momentul pe Instagram, publicând fotografii și videoclipuri în care apare alături de noul ei soț. Selena a purtat o rochie de satin Ralph Lauren, cu croială elegantă și detalii brodate, completată de un buchet simplu de lăcrămioare, în timp ce Blanco a ales un smoking clasic negru cu papion. Printre imaginile distribuite se află momente tandre dintre cei doi, inclusiv clipuri în care aleargă mână în mână pe câmp sau în care mireasa îi aranjează papionul soțului.

Ceremonia a avut loc la Sea Crest Nursery, un cadru natural luxuriant, unde cei doi și-au unit destinele în fața a aproximativ 170 de invitați. Printre oaspeții celebri s-au numărat Taylor Swift, Paul Rudd, Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park, precum și colegii de pe platoul serialului Only Murders in the Building, Martin Short și Steve Martin.

David Henrie, fost coleg din Wizards of Waverly Place, a fost de asemenea prezent. Meryl Streep, care joacă în serial și are o relație cu Martin Short, fusese invitată, dar și-a anulat prezența în ultimul moment. Nicola Peltz și Brooklyn Beckham, prieteni apropiați ai Selenei în trecut, nu au participat la eveniment, din cauza unui proiect cinematografic intens în care actrița este implicată.

Oaspeții au fost cazați la El Encanto, un hotel de lux din Santa Barbara, cu tarife de 3.500 de dolari pe noapte, deținut de Justin Mateen, cofondatorul Tinder. Repetiția oficială a ceremoniei a avut loc vineri seara, într-un conac privat din comunitatea exclusivistă Hope Ranch, unde au fost fotografiați Martin Short și Steve Martin înainte de cină.

Relația dintre Gomez, în vârstă de 33 de ani, și Blanco, în vârstă de 37 de ani, a început în 2023 și a dus la logodna lor din decembrie 2024. Atunci, artista a împărtășit pe rețelele sociale imagini cu inelul de logodnă, un diamant impresionant, și mesajul care marca începutul unei noi etape în viața sa. Blanco a povestit ulterior că cererea în căsătorie a fost o surpriză atent planificată, care aproape a fost compromisă de dificultatea de a păstra secretul.

În august 2025, Selena Gomez și-a sărbătorit petrecerea burlăcițelor în Cabo San Lucas, Mexic, alături de prietenele sale apropiate Raquelle Stevens, Ashley Cook și Courtney Lopez. Tot în acest an, artista și Blanco au lansat împreună albumul I Said I Love You First, care marchează prima lor colaborare muzicală majoră. Selena a mărturisit că a fost impresionată de modul în care logodnicul ei i-a ascultat ideile și le-a transpus în muzică, comparând colaborarea lor cu lucrul alături de un regizor de film talentat.

Postarea de pe Instagram poate fi vizualizată aici.