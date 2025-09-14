În urmă cu doi ani, Ivona și Vlad și-au oficializat relația printr-o logodnă organizată în Marea Britanie, locul unde locuiau pe atunci.

Ivona a postat atunci un mesaj pe Instagram: „Logodită în orașul în care a început totul”.

Evenimentul a avut o încărcătură emoțională puternică pentru cei doi, fiind primul pas către formarea unei familii.

În iunie 2025, mirii au ales să facă pasul următor și să se căsătorească civil. Ceremonia a avut loc în aer liber, într-un decor aparte, cu o clădire istorică în fundal și multă vegetație care a completat atmosfera de vară. Lumina naturală a accentuat frumusețea momentului, iar fotografiile au surprins emoția celor prezenți.

Căsătoria civilă a fost privită ca o introducere pentru ceea ce urma în toamnă. La acel moment, mirii au subliniat prin apariția lor eleganța și bucuria care le-a caracterizat povestea de dragoste.

Cununia religioasă a avut loc pe 13 septembrie, iar dimineața a fost dedicată pregătirilor. La casa mirelui, Vlad a fost însoțit de prieteni și lăutari, atmosfera fiind una plină de energie și voie bună. Obiceiul aranjării mirelui a fost respectat, iar apropierea de prieteni i-a oferit susținerea necesară într-o zi importantă.

În același timp, Ivona s-a pregătit alături de familie. Apariția ei a fost remarcată prin rochia de mireasă de inspirație princiară, decorată cu cristale, care i-a completat prezența elegantă. Momentul emoționant a fost marcat de îmbrățișarea mamei sale, vizibil impresionată de semnificația zilei.

Obiceiurile tradiționale nu au lipsit. Nașa a respectat ritualul ruperii turtei deasupra miresei, un gest simbolic legat de noroc și belșug. De asemenea, trupa lui Axinte a oferit momente muzicale, menite să însuflețească atmosfera de sărbătoare.

Slujba religioasă s-a desfășurat la biserică, unde mirii au fost înconjurați de nași, familie și prieteni apropiați. Ceremonia a subliniat legătura spirituală dintre Ivona și Vlad, iar fotografiile surprind zâmbetele și emoțiile care au însoțit momentul.

După slujbă, cei doi au plecat într-o mașină de epocă, alegere care a adăugat o notă clasică întregului eveniment. Locul ales pentru ședința foto a fost unul special, unde mirii și-au dorit să imortalizeze clipele de bucurie.

Petrecerea a urmat după-amiază, invitații fiind așteptați să celebreze alături de tinerii căsătoriți. Organizarea atentă a transformat ziua într-un moment memorabil atât pentru miri, cât și pentru cei prezenți.

Mugur Mihăescu a vorbit încă din 2023 despre relația fiicei sale cu Vlad, într-un interviu acordat lui Cătălin Măruță. Actorul a descris atunci apropierea pe care o are față de tânărul ce i-a devenit ginere.

„Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare”, declara Mihăescu.

El a subliniat faptul că își dorește ca fiica sa să fie fericită în alegerile ei și să își construiască o familie după propriile principii.

„Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie”, adăuga actorul.

Mihăescu a vorbit și despre calitățile pe care le apreciază la fiica sa, amintind rolul important al soției sale în educația acesteia.