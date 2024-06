O nuntă ca într-un vis al unei nopți de vară, într-o seră în inima pădurii, în care cei aproape 160 de invitați să danseze până dimineața alături de doi miri zâmbitori, emoționați și fericiți și de nașii lor, Anca Sigartău și Dragoș Pandele.

“Este fix ce ne-am dorit! Ne-am dorit o nunta ca intr-un vis al unei nopti de vara, printre copacei, flori, intr-un cadru usor boem, cu o lumina presarata de caldura unor felinare, intr-o mini-padurice in inima padurii, in care invitatii nostri îmbracati în culori vii sau pastelate sa “dănțuie” până dimineața. Si se intampla! Iar acum avem un singur regret. Ca maine ne vom trezi din acest vis care o sa para prea scurt pentru cat de frumos o sa fi fost”, declara emoţionată Oana Moșneagu .

„Chiar ne simțim ca într-o poveste. Am visat să fie exact așa cum este. În această locație, cu oamenii dragi nouă, dansând pe muzica noastra preferată și stând pe ringul de dans cât ne țin picioarele.

Drumul de la vis la realitate este asemeni unui puzzle palpitant, cu liste, propuneri, întâlniri, întrebări, variante, toate făcute pentru a desăvârși cadrul memorabil al unei povești de iubire care se transformă în familie.

„Ne-am bazat pe Ivona Nenu, organizatoarea nuntii noastre din Ziua 1 pana in Ziua Evenimentului. Datorita ei am ajuns sa facem nunta la Orangerie, datorita ei am reusit sa ne bucuram de ziua asta cap-coada si sa nu fim stresati cu nimic. Ea ne-a asigurat ca totul va fi bine si asa a fost.

Impreuna am lucrat atat de bine si speram din suflet ca nu i-au aparut prea multe fire albe ca tare am speriat-o de multe ori cand nu mai stiam nici noi ce ne dorim, iar ea, de fiecare data, cu rabdare, ne-a indrumat si ne-a sustinut cu orice”, adauga Vlad Gherman.