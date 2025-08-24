Prețul grâului continuă să se apropie de cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, în condițiile în care recoltele excelente din marile țări producătoare au inundat piețele internaționale, iar cererea externă rămâne scăzută.

Contractele futures de pe bursele importante, precum CBOT (Chicago Board of Trade) și Euronext, indică o tendință descendentă persistentă, iar analiștii avertizează că nivelurile minime ar putea fi atinse în perioada următoare dacă exporturile nu arată semne de revigorare.

Situația actuală este paradoxală pentru fermieri: sezonul agricol aduce producții foarte bune, însă prețurile de vânzare scad constant, diminuând veniturile acestora. Analiza realizată de Agrarheute arată că abundența de grâu din Germania, dar și din alte mari țări exportatoare, determină presiune asupra pieței și scăderea prețurilor internaționale.

Pe Bursa din Chicago, contractul pentru luna septembrie a înregistrat o ușoară creștere, cu 7 cenți SUA pe bushel, ajungând la 505,50 cenți SUA/bushel, dar analiștii explică faptul că acest avans minor s-a datorat în special achizițiilor speculative pe termen scurt. În ansamblu, nivelul rămâne extrem de redus, reflectând oferta masivă existentă la nivel global.

În Europa, situația nu este diferită. Pe Euronext, la Paris, contractele futures pentru grâu nu au reușit să profite de impulsul venit de la CBOT. Miercuri, 20 august, contractul din decembrie a coborât la un nou minim al scadenței, cu 193,25 euro/tonă, în timp ce cel din septembrie a închis la 194 euro/tonă, într-un context de tranzacții semnificativ mai mari.

În Germania, prețurile pentru grâul panificabil din recolta actuală au scăzut la o medie de 171,3 euro/tonă, potrivit datelor AMI, iar inclusiv primele pentru grâul de calitate superioară au înregistrat un declin, potrivit revista-ferma.ro.

În aceste condiții, fermierii evită să vândă recoltele, preferând să aștepte vremuri mai bune. Vânzările au loc doar punctual, atunci când este nevoie de lichiditate, iar speranțele agricultorilor se leagă de faptul că, în alte regiuni, calitatea grâului ar putea fi mai slabă, ceea ce ar crea o cerere suplimentară pentru grâul german pe piața internă și la export.

În ceea ce privește prognozele, Asociația germană Raiffeisen estimează o producție de 22,4 milioane de tone de grâu pentru Germania, în creștere cu 21% față de anul trecut. Tendințe similare se observă și în alte state majore producătoare: în Rusia, estimările au fost urcate la 85,5 milioane de tone, conform IKAR, iar Sovecon a anunțat o revizuire la 85,4 milioane de tone.

Ucraina raportează, de asemenea, recolte mai bune decât se anticipase inițial. Argentina se pregătește pentru o producție peste medie, de până la 20 de milioane de tone, cu 93% din suprafețele cultivate aflate în stare bună sau excelentă, iar Franța anunță calități bune ale recoltelor. Toate aceste date consolidează imaginea unei piețe globale suprasaturate.

În pofida acestei abundențe, exporturile europene se află în scădere puternică. Potrivit Comisiei Europene, în perioada 1 iulie – 17 august, Uniunea Europeană a exportat doar 1,78 milioane de tone de grâu, comparativ cu 3,76 milioane de tone în aceeași perioadă a anului trecut – o reducere de peste 50%. Această tendință confirmă scăderea cererii internaționale pentru grâul european.

În contrast, grâul american pare să își consolideze competitivitatea. Comercianții au raportat, în săptămâna încheiată pe 14 august, vânzări între 500.000 și 800.000 de tone, ceea ce indică un interes mai ridicat pentru grâul din SUA. Acum, atenția pieței se îndreaptă spre noile cifre privind exporturile, care ar putea aduce un impuls și ar compensa parțial presiunea exercitată de oferta globală masivă.

Pentru fermieri, situația este dificilă: deși recoltele excelente ar trebui să fie un motiv de satisfacție, realitatea economică arată contrariul. Prețurile mici, cererea slabă și concurența acerbă pe piețele internaționale riscă să reducă drastic profitabilitatea.