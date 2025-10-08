Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat acordarea unui împrumut de 500 milioane EUR pentru construcția unei secțiuni esențiale a autostrăzii A1, tronsonul Pitești–Sibiu, care traversează Munții Carpați și face legătura între București și granița de vest a României. Aceasta reprezintă prima finanțare directă a BEI pentru autostrada A1, parte a rețelei transeuropene de transport (TEN-T).

Secțiunea de 122 km va contribui la reducerea timpului de deplasare între regiuni, va îmbunătăți siguranța rutieră și va sprijini conectivitatea economică, facilitând transportul de mărfuri și călători într-un mod mai rapid și mai eficient.

„Este o investiție în oameni, în siguranță și în oportunitate. Ajutăm la asigurarea unor călătorii mai rapide, mai sigure și mai accesibile pentru oameni și mărfuri, consolidând competitivitatea regională și legătura între comunitățile europene. Proiectul arată modul în care coeziunea europeană generează prosperitate de durată și creștere economică”, a declarat Ioannis Tsakiris, vicepreședinte BEI.

Autostrada A1 este unul dintre proiectele emblematice de infrastructură ale României, cu o valoare estimată la aproximativ 5,5 miliarde EUR. Împrumutul BEI se înscrie într-un pachet mai larg de finanțare, care va include și fonduri europene, precum și contribuția Guvernului României, totalizând aproximativ 1 miliard EUR pentru tronsonul Pitești–Sibiu.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța proiectului.

„România urmărește consolidarea unei economii mai puternice și mai rezistente. Colaborarea cu BEI reflectă angajamentul nostru comun pentru creștere pe termen lung – nu doar prin dezvoltarea infrastructurii, ci și prin stimularea inovației, atragerea de noi investiții și crearea de oportunități în sectoare strategice. Gestionarea responsabilă a finanțelor publice și valorificarea fondurilor europene sprijină dezvoltarea regională și creează un viitor mai prosper.”

Odată finalizat, tronsonul Pitești–Sibiu va descongestiona drumul național DN7, care are o bandă pe sens și este frecvent supraaglomerat, mai ales de tiruri și transport de mărfuri. Autostrada A1 va facilita un tranzit mai rapid și mai sigur și va contribui la ambiția României de a deveni un centru logistic regional în Europa de Est.

Împrumutul de 500 milioane EUR a fost semnat la București în prezența vicepreședinților BEI, Ioannis Tsakiris și Robert de Groot, care au avut întâlniri cu oficiali români pentru a discuta prioritățile de finanțare și proiectele de dezvoltare viitoare. Proiectul a beneficiat anterior de sprijin consultativ din partea BEI prin programele JASPERS, înainte de împrumutul propriu-zis, și prin PASSA, în timpul implementării.

Aceasta marchează al treilea proiect de autostradă finanțat de BEI în România în perioada 2023–2025, după autostrăzile A3 și A7, pentru care Banca a semnat împrumuturi totale de 1,4 miliarde EUR. Investițiile BEI în infrastructura rutieră din România sunt văzute ca un factor-cheie în stimularea dezvoltării regionale și în crearea de legături mai solide între comunități și piețele europene.