Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani–Bacău (A7) a depășit 80%. Pe cei 38,78 km ai acestui lot, care face parte din Autostrada Moldovei și unde antreprenorul român UMB Spedition este mobilizat cu aproximativ 1500 de muncitori și 422 de utilaje, se desfășoară lucrări de amenajare a nodurilor rutiere Adjud (65%) și Răcăciuni (85%), precum și lucrări de terasamente, așternere de mixturi asfaltice și strat de uzură, montare de parapet metalic, realizare de marcaje rutiere și instalare de panouri fonoabsorbante.

Până la finalul anului, circulația pe lotul 2 se va putea deschide cel puțin până la Adjud, pe 17 km din cei aproape 39 km. Totodată, a menționat că valoarea contractului, finanțat prin PNRR, este de 2,48 miliarde lei (fără TVA).

În prezent, constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului Focșani–Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4000 de muncitori și a afirmat că, dacă se menține ritmul actual, anul viitor (2026) se va putea circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 km (A3–A7).

„Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (#A7) a depășit 80%! (…) Dacă se menține ritmul actual de lucru, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 km (A3 – A7)”, a scris, joi, Cristian Pistol pe contul său de Facebook.

De altfel, Guvernul a aprobat un set de hotărâri care permit continuarea marilor proiecte de infrastructură rutieră.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a spus că fondurile alocate vor fi folosite pentru exproprieri și pentru corectarea documentațiilor tehnice, astfel încât șantierele deja deschise să nu fie blocate. El a explicat că printre investițiile vizate se numără Autostrada Sibiu–Făgăraș (Tronsonul 4), unde s-au aprobat exproprieri pentru 220.000 de metri pătrați de teren, cu un buget de peste 789.000 de lei. Pentru varianta de ocolire a municipiului Satu Mare s-au alocat peste 3 milioane de lei în plus, iar pentru Autostrada Focșani–Bacău și Autostrada de Centură București – Centura Sud s-au aprobat despăgubiri suplimentare, inclusiv aproximativ 2,6 milioane de lei pentru exproprieri.

„Prin aceste decizii transmitem un semnal clar: marile proiecte de infrastructură rămân o prioritate. Măsurile adoptate astăzi au rolul de a asigura continuitatea lucrărilor și de a accelera calendarul de investiții, în beneficiul mobilității cetățenilor și al dezvoltării economice regionale”, a zis, joi, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Executivul a aprobat, totodată, amenajarea unui sens giratoriu pe DN 2, la Șindrilița, cu despăgubiri estimate la 46.200 de lei, și lucrări suplimentare pentru relocarea utilităților în zona Podului suspendat peste Dunăre de la Brăila.