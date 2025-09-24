Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău, segment al Autostrăzii A7, au atins 80% din stadiul fizic. Dacă ritmul actual de execuţie se menţine, lotul ar putea fi deschis circulaţiei până la sfârşitul acestui an.

Pe cei circa 36 de kilometri ai lotului Focşani-Domneşti Târg, constructorul român UMB Spedition şi-a concentrat resursele: 1.500 de muncitori şi 425 de utilaje lucrează intens, iar până în prezent asfaltul a fost turnat pe aproximativ 28 de kilometri.

”Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, iar dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, a afirmat şeful CNAIR.

Construcţia lotului Focşani-Domneşti Târg al Autostrăzii A7 este finanţată prin PNRR, contractul pentru execuţie având o valoare de 2,3 miliarde de lei, fără TVA.

Cinci loturi, cuprinse între Focșani și Bacău, respectiv Bacău și Pașcani, vor beneficia de finanțare prin granturi PNRR, astfel fondurile alocate fiind nerambursabile, spre deosebire de varianta împrumuturilor.

Guvernul a precizat că finanțarea prin granturi PNRR va acoperi următoarele loturi de autostradă:

Focșani – Bacău, Lot 1: Focșani – Domnești – Târg

Focșani – Bacău, Lot 2: Domnești Târg – Răcăciuni

Focșani – Bacău, Lot 3: Răcăciuni – Bacău

Bacău – Pașcani, Lot 1: Bacău (Săucești) – Trifești

Bacău – Pașcani, Lot 2: Trifești – Gherăești

Lotul 3 al tronsonului Bacău – Pașcani, între Mircești și Pașcani, va continua să fie finanțat prin împrumuturi PNRR, deoarece lucrările nu ar putea fi finalizate până la termenul limită de august 2026 impus pentru proiectele finanțate prin PNRR.

Fundația care gestionează un cămin de bătrâni situat la ieșirea din Pașcani spre Gâștești a reușit inițial să obțină exproprierea clădirii aflate în apropierea traseului autostrăzii A7. Însă, potrivit Ziarului de Iași, Curtea de Apel Iași a anulat Acordul de mediu, considerând că acesta fusese emis într-un mod superficial și nelegal.

Deschiderea provizorie a A7 la Pașcani este incertă, iar deznodământul nu mai depinde doar de efortul inginerilor, ci de susținerea juridică prezentată în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În iunie, Curtea de Apel Iași a pronunțat, pentru prima dată, că acordul de mediu pentru Autostrada Bacău – Pașcani este ilegal. Având în vedere că întreaga autostradă este finanțată prin împrumuturi din PNRR, o eventuală anulare a autorizației de construire — deși solicitarea instanței nu a fost admisă până acum — ar putea pune în pericol și fondurile europene alocate proiectului.