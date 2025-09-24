Potrivit studiului, mai mult de trei sferturi dintre români aleg să se ghideze după sfaturile venite din cercul apropiat de prieteni și familie. Aceste recomandări au o greutate mult mai mare decât oricare altă sursă, ceea ce arată rolul decisiv al relațiilor personale în decizia de cumpărare online.

Unul din șase români declară că are încredere în recomandările oferite de instrumente AI, iar aproape 19% folosesc frecvent aplicații precum ChatGPT pentru a compara produse.

Alți 32% le testează ocazional, în timp ce un sfert dintre respondenți recunosc că sunt curioși, dar nu au încercat încă. CEO-ul easySales, Ciprian Cazacu, a explicat că românii „îmbrățișează tehnologia, dar nu o lasă să conducă prea mult”, subliniind complexitatea relației dintre consumatori și noile instrumente digitale.

„La nivel de eCommerce, românii par să danseze un tango complicat cu tehnologia: o îmbrățișează, dar nu o lasă să conducă prea mult. Potrivit studiului nostru care ne disecă obiceiurile de consum, 19% dintre noi folosim frecvent ChatGPT sau alte AI-uri pentru a compara produse, găsindu-le foarte utile. Alți 32% le încearcă ocazional, iar un sfert sunt curioși, dar încă nu au apăsat butonul. Constant analizăm evoluția pieței de eCommerce și, în această toamnă, vom prezenta o nouă radiografie a pieței românești, în cadrul evenimentului nostru eCommerce Talks by easySales”, declară Ciprian Cazacu.

Deși industria marketingului prin influenceri este în continuă creștere, studiul arată că doar puțin peste 6% dintre români îi consideră o sursă credibilă pentru recomandări de cumpărare.

Totuși, paradoxul apare atunci când vine vorba de impactul rețelelor sociale: peste 58% dintre respondenți recunosc că au cumpărat produse doar pentru că le-au văzut promovate online.

Evenimentul eCommerce Talks, organizat de easySales, ajunge în acest an la a șasea ediție și reunește peste 700 de participanți și 40 de expozanți la Aula Magna a Universității Politehnice din București.

Discuțiile vor fi concentrate pe tendințele actuale ale pieței, pe impactul inteligenței artificiale în comerțul electronic și pe masterclass-uri dedicate strategiilor de creștere.

La eveniment vor participa companii internaționale precum YesPo și Sendership, aflate pentru prima dată în România. Printre partenerii ediției se numără FAN Courier, The Marketer, Compari, Innoship, Aqurate, Skroutz, Mavericks, Upswing, MerchantPro, Digital Kitchen, eMAG, PayPoint, eushipments Romania, Huboxx și alții.