În prezent, utilizatorii trebuie să viziteze site-urile comercianților pentru a finaliza achizițiile, însă proiecte aflate în curs de dezvoltare, cum ar fi colaborarea dintre ChatGPT și Shopify, ar putea permite efectuarea plății direct din fereastra de chat. În acest nou model, comercianții vor plăti un comision către platformele AI care facilitează tranzacția.

Perplexity AI a introdus deja un astfel de sistem în parteneriat cu PayPal, care permite efectuarea achizițiilor instantaneu în cadrul conversațiilor, cu procesarea plăților, livrarea și facturarea gestionate automat.

Specialiștii susțin că eliminarea pașilor intermediari va accelera procesul decizional al cumpărătorilor și va crește rata de conversie, însă această schimbare ar putea perturba actualul ecosistem al plăților digitale, exercitând presiune asupra jucătorilor importanți precum Apple Pay, Venmo sau platformele bancare.

Specialiștii de la IBM și eBay susțin că viitorul comerțului online va fi dominat de asistenți virtuali care vor putea recomanda produse, procesa plățile și finaliza comenzile, toate acestea fără ca utilizatorul să părăsească interfața AI.

Această schimbare transformă complet paradigma, deoarece nu mai este important doar cine încheie vânzarea, ci cine reușește să controleze etapa de dinaintea vânzării și să atragă atenția consumatorului.

O analiză realizată de Alex Graf, CEO al Spryker, evidențiază faptul că această transformare ar putea reprezenta o amenințare pentru platforme consacrate precum Amazon sau Etsy, întrucât utilizatorii vor începe să efectueze căutările direct în aplicații AI, unde procesul decizional și achiziția se desfășoară în doar câteva secunde.

În acest nou model, valoarea principală nu va mai proveni exclusiv din tranzacții, ci din capacitatea de a monetiza atenția și intenția de cumpărare a consumatorilor, prin intermediul reclamelor, plasamentelor plătite și recomandărilor personalizate.

OpenAI a lansat deja mai multe funcții menite să îmbunătățească experiența cumpărăturilor și alte experiențe ale consumatorilor. Experții spun că, într-o formă sau alta, această utilizare suplimentară a Gen AI în viitorul comerțului cu amănuntul ar trebui să fie de așteptat, iar companiile trebuie să se pregătească încă de pe acum pentru consecințe.

„Posibilitatea clienților de a efectua achiziții fără a părăsi chat-ul va avea un impact semnificativ asupra ciclului de vânzări”, a afirmat Elizabeth Perkins, profesor de administrare a afacerilor și economie la Roanoke College.

Ea a adăugat însă că, din punct de vedere al marketingului, ori de câte ori consolidați sau eliminați o parte din ciclul de achiziție, cu atât clientul cheltuie banii mai repede, relatează CNBC.

„Nu mai sunt pași care consumă mult timp. Clienții obțin ceea ce doresc mai repede, cu mai puțin efort și, sincer, cu mai puține șanse de a se răzgândi”, a spus Perkins.

Perikins spune că interfețele de plată precum Venmo sau Apple Pay ar putea fi perturbate. Dar Paul McAdam, directorul senior al departamentului de informații bancare al J.D. Power, spune că, deși capacitățile de plată ale IA vor perturba ecosistemul de plată, marii jucători vor găsi o modalitate de a rămâne în joc.