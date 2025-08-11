O variantă modernizată a asistentului vocal Siri, susținută de inteligență artificială, se află în teste la Apple cu luni bune înainte de debut.

Siri va putea controla atât aplicațiile dezvoltate de Apple, cât și aplicații terțe, folosind exclusiv comenzi vocale. Potrivit Bloomberg, testele includ integrarea cu platforme populare precum Uber, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook și WhatsApp.

Utilizatorii vor putea cere asistentului să găsească o fotografie, să o editeze și să o trimită unui prieten, fără a atinge ecranul. Alte exemple includ postarea unui comentariu pe Instagram sau adăugarea unui produs în coș într-o aplicație de cumpărături.

Va fi posibilă chiar și logarea într-o aplicație doar prin voce. Aceste funcții vor extinde semnificativ utilitatea asistentului pe dispozitivele Apple.

În testele curente, Siri răspunde la cereri ce combină mai mulți pași. Un exemplu este solicitarea de a edita o imagine și de a o trimite printr-o aplicație de mesagerie.

Platformele vizate acoperă domenii variate, de la transport la divertisment și comerț electronic. Interacțiunile se desfășoară complet hands-free, ceea ce poate crește rapiditatea și confortul în utilizarea telefonului.

Sursele indică faptul că Apple dorește să ofere suport extins pentru aplicații populare încă de la lansare.

Noul Siri a fost prezentat public pentru prima dată la WWDC 2024, ca parte a suitei Apple Intelligence. În demonstrația de pe scenă, asistentul a răspuns la o solicitare privind zborul mamei lui Kelsey Peterson, directoare de învățare automată și inteligență artificială în cadrul Apple.

„Asistenta nu numai că a înțeles solicitarea, dar a și furnizat informații de urmărire a zborului în timp real”, conform prezentării.

Aceasta părea să fie dovada unei evoluții semnificative după ani de stagnare, scriu cei de la Engadget.

Însă, ulterior, rapoarte de presă au sugerat că demonstrația ar fi fost mai degrabă un videoclip conceptual elaborat, nu o funcționalitate gata de utilizare.

Apple nu a permis presei să testeze noul Siri în timpul conferinței. Nici participanții și nici angajații companiei nu au fost văzuți folosind efectiv asistentul.

După eveniment, Apple a început implementarea Apple Intelligence în septembrie, dar doar cu funcții fragmentate. Lipsa unui calendar clar a dus la nemulțumirea utilizatorilor.

Compania a recunoscut oficial că amână lansarea completă pentru „anul următor”, fără a preciza o dată exactă.

Unele funcții din Apple Intelligence au fost retrase temporar din cauza erorilor. De exemplu, rezumatele de notificări au fost atât de inexacte încât Apple a oprit livrarea acestora în iOS 18.3 beta.

La lansarea versiunii publice, notificările au primit avertismente privind posibile greșeli. Acest lucru a afectat percepția asupra calității suitei Apple Intelligence.

Alte funcții, precum Image Playground și Genmoji, au primit un interes redus din partea utilizatorilor, fiind considerate de unii mai degrabă elemente de trend decât îmbunătățiri reale.

Conform informațiilor obținute de Bloomberg, noul Siri ar putea fi lansat oficial în primăvara anului viitor. Disponibilitatea va fi diferită în funcție de regiune, iar Statele Unite ar urma să primească actualizarea primele.

Utilizatorii din Europa ar putea avea de așteptat câteva luni suplimentare. Această abordare etapizată este obișnuită în cazul unor actualizări majore de software.

Apple nu a comentat oficial în legătură cu data exactă a lansării sau cu lista completă de funcționalități care vor fi disponibile de la început.