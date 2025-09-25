Primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a declarat „război” afișelor lipite ilegal în oraș.

Într-un mesaj transmis joi, 25 septembrie, el a anunțat că autoritățile vor aplica amenzi între 1.000 și 100.000 de lei celor care lipesc astfel de afișe. El a subliniat că respectarea legii este responsabilitatea organizatorilor, firmelor de publicitate și a cetățenilor, pentru a menține Capitala curată și ordonată.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Stelian Bujduveanu, a transmis un mesaj ferm împotriva afișelor lipite ilegal în București. Acestea degradează aspectul orașului și murdăresc spațiile publice.

Edilul interimar a precizat că autoritățile vor aplica sancțiuni conform Legii nr. 185/2013, cu amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei.

Stelian Bujduveanu a făcut apel la organizatorii de evenimente, firmele de publicitate și cetățeni să respecte legea, insistând că Bucureștiul trebuie să rămână curat, ordonat și european. Primarul a avertizat că afișajul neautorizat strică imaginea orașului, murdărește spațiile publice și degradează mobilierul urban.

„Fără mizerie! Fără afișe lipite ilegal în București! De la stațiile STB până la cutiile electrice și clădiri, afișele lipite ilegal degradează orașul. Aplicăm sancțiuni, în conformitate cu Legea nr. 185/2013. Amenzile variază între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate. Bucureștiul trebuie să fie curat, ordonat și european. Organizatorii de evenimente, firmele de publicitate și cetățenii au datoria să respecte legea. Afișajul neautorizat strică imaginea orașului, murdărește spațiile publice și degradează mobilierul urban”, este postarea primarului general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

În dezbatere publică se află în aceste zile și un proiect care propune interzicerea afișajului publicitar pentru industria jocurilor de noroc pe clădirile și spațiile aflate pe domeniul public și privat al orașului.

Dacă proiectul va deveni lege, nu vor mai putea fi amplasate în Capitală afișe, panouri sau alte suporturi publicitare care promovează cazinouri, case de pariuri, jocuri online sau orice alt tip de jocuri de noroc. Totul ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026.

Cât despre aceste reclame deja instalate prin oraș, cei care le dețin ar primi termen 1 septembrie 2026 pentru a le da jos. Vezi aici mai multe detalii despre amenzi.