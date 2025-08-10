Campania recentă privind ridicarea vehiculelor staționate ilegal a devenit subiect de controversă în Sectorul 2 din Capitală. Măsura a fost aplicată de Primăria Municipiului București pe câteva dintre cele mai circulate bulevarde, fără o informare clară în prealabil.

În lipsa unor soluții alternative pentru parcare și a unui dialog transparent cu cetățenii, acțiunea a fost întâmpinată cu nemulțumire de locuitorii din zonă. Printre cei care au reacționat public se numără și edilul Sectorului 2, care solicită consultări urgente și soluții integrate.

Ridicarea autoturismelor parcate necorespunzător a fost aplicată fără o comunicare oficială către șoferi. Cei care obișnuiau să-și lase mașinile pe trotuare sau în apropierea intersecțiilor din bulevardele Ștefan cel Mare, Mihai Bravu și Pache Protopopescu s-au trezit cu avertismente în parbriz sau chiar fără autoturisme.

Autoritățile din Capitală au vizat în mod special aceste artere intens circulate, în încercarea de a debloca trotuarele și a reda accesul pietonilor, scriu cei de la Buletin de București.

Totuși, acțiunea a fost aplicată brusc, fără o etapă de informare publică sau alternative de parcare identificate în prealabil. Această lipsă de pregătire a generat reacții negative, mai ales din partea locuitorilor afectați direct. Ei s-au plâns de faptul că nu au avut timp să-și mute mașinile sau să evite sancțiunile financiare consistente.

Reacțiile nu au întârziat să apară nici din partea administrației locale. Rareș Hopincă, edilul Sectorului 2, a transmis public nemulțumirea sa privind modul în care a fost derulată campania.

El susține că măsura, deși justificată din punct de vedere legal, a fost aplicată fără consultare și fără a fi explicată cetățenilor afectați.

„Acțiunile intempestive ale Primăriei Generale a Municipiului București, de ridicare a mașinilor de pe bulevardele Ștefan cel Mare și Mihai Bravu au nemulțumit, pe bună dreptate, comunitatea. Da, avem nevoie de trotuare libere pentru pietoni. Da, trotuarul nu este bandă de circulație pentru mașini. Dar avem nevoie de transparență și de comunicare directă cu locuitorii afectați. Măsurile trebuie comunicate în prealabil și aplicate gradual, pentru a gasi soluții alternative de parcare”, a declarat primarul Hopincă.

Acesta recunoaște nevoia de a elibera trotuarele pentru pietoni, dar atrage atenția că autoritățile trebuie să asigure transparență și soluții viabile de parcare.

Pentru a preveni astfel de situații în viitor, administrația locală din Sectorul 2 a început procesul de identificare a terenurilor ce pot fi transformate în parcări pentru rezidenți. Rareș Hopincă a anunțat că se vor purta discuții directe cu Primăria Generală pentru a iniția proiecte comune de reamenajare a arterelor afectate.

„Vom iniția discuții cu Primăria Generală a Municipiului București pentru reamenajarea complexă a celor două bulevarde. (Ștefan cel Mare și Mihai Bravu – n.r.), context în care, alături de zonele pietonale și pistele pentru biciclete, vom insista pentru crearea de noi locuri de parcare rezidențiale, inclusiv prin achiziția de terenuri”, a precizat edilul.

Planurile includ și amenajarea unor zone pietonale și piste pentru bicicliști, în scopul creării unui spațiu urban mai echilibrat.

Legislația rutieră prevede situațiile în care oprirea vehiculelor este interzisă în mod expres. Acestea includ zonele marcate cu semnul „Oprirea interzisă”, trecerile de pietoni, stațiile de transport public sau intersecțiile. De asemenea, este interzisă oprirea pe trotuar, dacă nu este lăsat un spațiu de cel puțin 1 metru pentru pietoni, sau pe pistele de biciclete.

În cazul în care aceste reguli nu sunt respectate, șoferii riscă sancțiuni semnificative. Amenzile pot ajunge la valori cuprinse între 1.215 și 1.620 de lei, iar mașina poate fi ridicată. Astfel de sancțiuni sunt aplicabile și în cazul parcărilor în zone cu vizibilitate redusă sau în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată.

În București, șoferii care își găsesc vehiculul ridicat trebuie să achite sume importante pentru a-l recupera. Conform reglementărilor în vigoare, costul ridicării este de 200 de lei, la care se adaugă 150 de lei pentru transport.

În plus, depozitarea mașinii costă 75 de lei pentru primele 24 de ore, iar ulterior se percep 25 de lei pentru fiecare zi suplimentară.

Aceste costuri vin în completarea amenzii contravenționale, ceea ce înseamnă că un șofer poate ajunge să plătească în total peste 2.000 de lei pentru o singură abatere.

În lipsa unor parcări suficiente și a unei strategii unitare de informare, astfel de situații pot deveni tot mai frecvente în marile orașe.