Primăria Sectorului 2 a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre prin care stabilește reguli detaliate pentru ridicarea, transportul și relocarea vehiculelor parcate neregulamentar pe domeniul public. Inițiativa urmărește să rezolve problema blocajelor produse de mașinile abandonate sau staționate ilegal, care obstrucționează lucrările edilitare, accesul utilajelor de salubrizare și chiar intervențiile de urgență.

Potrivit documentului, administrația locală s-a confruntat frecvent cu situații în care mașinile parcate haotic au împiedicat desfășurarea unor lucrări esențiale:

măturatul mecanizat al străzilor și colectarea deșeurilor;

activitățile de deszăpezire pe timp de iarnă;

intervențiile ISU, ale Poliției sau ale altor autorități în caz de urgență;

lucrări edilitare programate (reparații la rețele de utilități, asfaltări, modernizări de trotuare).

Astfel de blocaje, arată Primăria Sectorului 2, duc la întârzieri și la costuri suplimentare suportate din bugetul local, dar și la riscuri pentru siguranța cetățenilor.

Proiectul de regulament propune un mecanism clar și transparent, aplicabil atât prin structura proprie a primăriei, cât și prin operatori specializați selectați conform legii. Sunt prevăzute:

procedura de ridicare a vehiculului;

modul de transport și depozitare;

condițiile de relocare, cu titlu gratuit sau contra cost;

drepturile proprietarului și modalitățile prin care acesta își poate recupera autovehiculul.

Autoritățile subliniază că respectarea dreptului de proprietate este esențială, iar regulamentul instituie garanții juridice pentru a evita abuzurile.

Primăria Sectorului 2 susține că noul cadru organizatoric va:

permite fluidizarea lucrărilor de salubrizare și edilitare;

oferi un instrument legal rapid de intervenție pentru autorități;

reduce costurile suplimentare cauzate de întârzieri;

îmbunătăți siguranța și calitatea vieții în spațiul urban.

Documentația integrală – inclusiv nota de fundamentare, referatul de aprobare și raportul de specialitate – poate fi consultată online pe site-ul oficial al Primăriei Sectorului 2 (www.ps2.ro → „Consiliul Local” → „Informare și consultare publică”) sau direct la sediul instituției din Strada Chiristigiilor nr. 11–13.

Cetățenii, ONG-urile și instituțiile interesate pot transmite propuneri, sugestii și opinii până la 20 septembrie 2025:

prin e-mail la dezbateri.publice@ps2.ro;

prin poștă la sediul primăriei;

direct la Registratura instituției, în programul: luni–miercuri 08:30–16:30, joi 08:30–18:30, vineri 08:30–14:00.

Toate propunerile vor fi publicate pe site-ul primăriei. În cazul în care unele nu sunt preluate, administrația este obligată să justifice în scris decizia. Dacă o asociație legal constituită sau o autoritate publică solicită oficial, proiectul poate face obiectul unei dezbateri publice.

După încheierea perioadei de consultare, proiectul va fi analizat de comisiile de specialitate și supus votului Consiliului Local al Sectorului 2.

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact desemnată de primărie este Corina Iosefina Duinea, tel. 021 209 60 00 (int. 472/155), e-mail: dezbateri.publice@ps2.ro.