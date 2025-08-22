Măsura este aplicată în baza dispozițiilor emise de Poliția Națională sau Poliția Locală și are scopul de a fluidiza traficul și de a reda spațiul public comunității. Vehiculele ridicate vor fi transportate într-un spațiu special de depozitare, de unde proprietarii le pot recupera doar după achitarea taxelor impuse.

Începând de luni, 25 august 2025, în municipiul Târgu Mureș intră în vigoare un regulament strict privind ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar. Hotărârea Consiliului Local, adoptată prin HCL nr. 49/2025, prevede măsuri ferme pentru a fluidiza traficul și a elibera domeniul public de mașinile parcate ilegal sau abandonate.

Conform noilor prevederi, pot fi ridicate atât autovehiculele care blochează circulația sau sunt parcate neregulamentar, cât și vehiculele lăsate în stare de abandon pe domeniul public ori privat al statului și al municipiului. Intervenția se va face doar în baza unei dispoziții scrise emise de Poliția Națională sau Poliția Locală, pentru a asigura legalitatea măsurii.

Autoritățile locale au stabilit tarife clare pentru fiecare tip de intervenție. Proprietarii mașinilor ridicate vor trebui să achite următoarele costuri:

800 lei + TVA pentru ridicarea vehiculului;

250 lei + TVA pentru depozitare între 6 și 24 de ore;

50 lei + TVA pentru fiecare zi suplimentară de depozitare peste 24 de ore;

300 lei + TVA dacă proprietarul ajunge la mașină înainte ca aceasta să fie urcată pe platformă;

300 lei + TVA pentru relocarea vehiculului;

200 lei + TVA pentru trotinetele electrice.

Regulamentul nu face excepții și se aplică inclusiv vehiculelor cu tracțiune animală, care, dacă sunt lăsate nesupravegheate pe domeniul public și blochează circulația, pot fi ridicate.

Toate vehiculele care vor fi ridicate în baza noilor reguli vor fi transportate și depozitate într-un spațiu special amenajat pe strada Depozitelor nr. 24. Proprietarii vor putea recupera autovehiculele achitând tarifele corespunzătoare operațiunilor efectuate. În lipsa plății, mașinile rămân în custodia autorităților, iar costurile cresc pe măsură ce zilele de depozitare se adună, conform ArdealNews.

Administrația locală susține că aceste măsuri au fost luate pentru a combate fenomenul parcărilor ilegale, care provoacă blocaje în trafic și pun în pericol siguranța pietonilor și a șoferilor. În plus, prin îndepărtarea vehiculelor abandonate, domeniul public va fi eliberat și redat circulației sau altor utilizări utile pentru comunitate.

Noile reguli vin într-un moment în care Târgu Mureșul se confruntă cu o creștere constantă a numărului de autoturisme și cu o presiune tot mai mare asupra spațiilor de parcare. Autoritățile consideră că aplicarea unor sancțiuni ferme este singura modalitate de a descuraja comportamentele iresponsabile și de a aduce ordine în trafic.

Cetățenii cărora li se ridică mașina trebuie să se adreseze centrului de pe strada Depozitelor nr. 24, unde vor primi informațiile necesare pentru recuperarea vehiculului. Plata se face pe loc, iar documentele sunt eliberate doar după achitarea integrală a taxelor.

De asemenea, cei care își surprind mașina pe cale să fie ridicată pot plăti taxa de 300 lei + TVA pentru a evita transportul la depozit. Totuși, autoritățile atrag atenția că aceste costuri reprezintă doar o soluție de ultim moment și că șoferii sunt încurajați să respecte regulile de circulație și de parcare pentru a nu fi nevoiți să plătească sume considerabile.

Intrarea în vigoare a regulamentului privind ridicarea mașinilor parcate ilegal marchează o schimbare importantă pentru Târgu Mureș. Cu tarife clare și reguli stricte, autoritățile locale transmit un semnal ferm că parcările neregulamentare și vehiculele abandonate nu vor mai fi tolerate. Începând cu 25 august, șoferii din municipiu trebuie să fie mai atenți la locurile unde își lasă mașinile, pentru a evita sancțiuni consistente.