Partidele de guvernământ analizează situația angajaților din administrația locală ca să decidă cum să reducă cheltuielile, fără a afecta funcționarea instituțiilor. Propunerile privind concedierile diferă între partide, iar cea mai drastică este a lui Ilie Bolojan: 10% din posturile ocupate efectiv, în localitățile unde sunt mai mulți angajați.

Coaliția se întâlnește la ora 14.00 pentru o discuție importantă, care ar trebui să clarifice modul în care Guvernul va aplica noua lege privind concedierile din administrația locală. Premierul Ilie Bolojan, susținut de PNL și USR, vrea să reducă 10% din posturile ocupate efectiv, ceea ce ar însemna cam 40% din totalul posturilor din organigrame. În practică, aproximativ 13.000 de oameni ar urma să fie concediați.

Peste 70% dintre primării și consilii județene ar fi afectate, dar există și instituții mici, cu puțini angajați, unde nu sunt probleme. Exemple de bune practici vin de la toate partidele: PSD (Alfred Simonis la CJ Timiș, Daniel Băluță la Sector 4), PNL (Ion Dumitrel la CJ Alba) și USR (Lucian Stanciu Viziteu la Bacău).

Surse din PSD și PNL spun că un punct pe care Bolojan a fost de acord este ca în unele instituții să nu se concedieze mai mult de 20% din angajați, ca să nu fie afectată funcționarea instituțiilor.

Conducerea PSD, reprezentată de Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, a spus că este de acord cu reducerea posturilor în administrația locală, dar cu limite clare: cel mult 30% din totalul posturilor și maxim 20% din posturile ocupate efectiv. PSD a explicat că inițial s-a plecat de la date greșite despre numărul angajaților din administrația locală și că realitatea arată că sunt 125.000 de oameni, nu 330.000 cum se credea.

Social-democrații au arătat că limita de 20% din posturile ocupate efectiv e necesară pentru că legea actuală impune aceleași standarde pentru primării mari și mici, ceea ce nu e realist. De aceea, reducerea nu poate fi aplicată uniform.

PSD a mai spus că trebuie respectată autonomia locală, iar primarii sau șefii de consilii județene să poată alege între două variante: reducere de 10% din personal sau reducere de 10% din cheltuielile cu personalul, pentru că în localitățile mici e greu să concediezi oameni.

În același timp, PSD cere ca și la nivel central să fie reduse posturile cu cel puțin 10%, pentru că administrația locală a mai suportat reduceri anul trecut. Ideea unei reduceri „în oglindă” la instituțiile centrale a fost susținută și de primari din alte partide, cum este USR-istul Lucian Stanciu Viziteu de la Bacău.

„S-a pornit de la premise greşite, de la cifre greşite, se ştia că sunt 330.000 de oameni în administraţia publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000 şi pentru că nu ne-am opus niciodată acestui pachet al administraţiei publice locale, am venit şi cu nişte variante care se referă la faptul că suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate. De ce spunem nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate? Pentru că sunt, la ora actuală, stabilite în legislaţie nişte praguri care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese şi am dat exemplu de fiecare dată o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000 de locuitori, conform legii, trebuie să aibă acelaşi număr de funcţionari publici. Din cauza aceasta am introdus acest prag de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

UDMR a propus o soluție de compromis: să se facă concedieri de 7–8% din angajați și să se reducă 2–3% din cheltuielile administrației locale.

Surse politice au spus pentru „Libertatea” că, dacă reforma administrației centrale va fi legată de cea locală, procesul s-ar putea prelungi câteva săptămâni. În primul rând trebuie aduse datele corecte, iar apoi vor apărea întârzierile obișnuite și opoziția față de concedierile colective.