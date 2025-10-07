Având în vedere durata procedurilor și contextul actual, este recomandat ca firmele să demareze și să continue fără întrerupere procesul de înregistrare sau consolidare a protecției mărcilor, pentru a evita costuri suplimentare, în special în cazul:

proiectelor de brand programate pentru lansare în 2026;

mărcilor încă neînregistrate;

reînnoirii protecției existente (taxele pot fi plătite cu până la 6 luni înainte, încă la valoarea redusă);

brevetelor de invenții;

designului de produs.

În temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea OSIM, cu modificările și completările ulterioare, și conform Ordinului nr. 79 din 1 octombrie 2025, OSIM majorează taxele pentru toate serviciile legate de mărci. Acestea includ depunerea cererilor de marcă, reînnoirea mărcilor existente, înregistrările internaționale prin sistemul Madrid, serviciile de opoziție și observații, precum și alte taxe administrative conexe.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM este autoritatea națională unică din România responsabilă cu protecția proprietății industriale. Prin activitatea sa, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM are un rol esențial în sprijinirea inovării, creșterii competitivității și asigurării profitabilității economice, contribuind direct la dezvoltarea sustenabilă a economiei românești.

Misiunea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM este de a oferi protecție juridică eficientă pentru toate formele de proprietate industrială – de la invenții, mărci și desene industriale, până la indicații geografice și modele de utilitate – consolidând astfel climatul de încredere necesar mediului de afaceri, cercetării și inovării.

Totodată, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM promovează proprietatea industrială ca motor al progresului, susține alinierea la standardele internaționale și facilitează cooperarea României în cadrul tratatelor și convențiilor internaționale la care este parte.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM desfășoară o gamă complexă de activități, printre care:

înregistrarea și examinarea cererilor de protecție în domeniul proprietății industriale și eliberarea titlurilor care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României;

administrarea registrelor naționale pentru cererile depuse și titlurile de protecție acordate pentru invenții, mărci, indicații geografice, desene și modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate și certificate suplimentare de protecție;

publicarea Buletinului Oficial al Proprietății Industriale al României și a fasciculelor brevetelor de invenție;

gestionarea și conservarea Colecției Naționale de Proprietate Industrială , precum și dezvoltarea continuă a bazei de date informatizate, inclusiv prin schimburi internaționale de informații;

furnizarea, la cerere, de servicii de specialitate în domeniul proprietății industriale și publicarea online, gratuit, a articolelor destinate promovării acestui domeniu;

atestarea consilierilor în proprietate industrială și gestionarea registrului național al acestora;

acordarea de consultanță de specialitate și organizarea de cursuri de instruire, seminarii și simpozioane dedicate proprietății industriale;

armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările internaționale și europene privind protecția proprietății industriale;

inițierea, negocierea și implementarea de acorduri, protocoale și convenții interne și internaționale în domeniu;

participarea la proiecte europene și regionale în domeniul proprietății industriale, finanțate parțial sau integral de organizațiile partenere.

Așadar, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM este garantul protecției și valorificării proprietății industriale în România, un pilon al competitivității economice și un actor important în procesul de integrare și cooperare internațională.