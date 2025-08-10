Noile reguli, programate să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, vizează în special persoanele fizice, în timp ce nivelul taxării pentru persoanele juridice ar putea rămâne neschimbat. Prin ajustarea impozitelor la valoarea reală a proprietăților, autoritățile spun că urmăresc corectarea unei discrepanțe majore existente de ani de zile între taxele plătite și valoarea reală a bunurilor imobiliare.

Premierul Ilie Bolojan a venit cu noi declarații în cadrul unei apariții televizate. Acesta a vorbit despre starea României și despre schimbările ce urmează să fie implementate la nivelul statului.

Ilie Bolojan a anunțat că noul pachet legislativ privind administrația publică, discutat în aceste zile, ar putea aduce o creștere a impozitelor pe proprietăți pentru persoanele fizice începând cu 1 ianuarie anul viitor.

Potrivit acestuia, măsura ar face parte dintr-un plan mai amplu prin care autoritățile locale să își ajusteze sursele de venit, astfel încât nivelul impozitelor să fie mai apropiat de valoarea reală a pieței imobiliare. Bolojan a explicat că datele actuale arată o discrepanță între taxele percepute și valoarea efectivă a proprietăților, ceea ce justifică modificarea.

În spațiul public s-a vehiculat până acum o majorare de 70% a impozitelor pe proprietate.

Noul pachet de măsuri ar urma să fie implementat la nivel național, având ca scop schimbarea atitudinii și eficienței administrațiilor publice locale. Oficialul a subliniat că dezvoltarea României nu poate veni doar din deciziile luate la București, ci din implicarea fiecărei comunități în parte.

„Pachetul pe administrație a fost discutat în aceste zile și el va face ca administrațiile publice din România să-și schimbe atitudinea și să avem peste 3.000 de factori de dezvoltare, pentru că România nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare localitate din țară. Ele se vor aplica cu data de 1 ianuarie anul viitor. Și aici impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice, nu la juridice. Pentru că din toate datele pe care le avem, ele sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății. Și atunci, unul din lucrurile care vor fi cuprinse în acest de-al doilea pachet este și reașezarea acestor impozite la o valoare care să fie apropiată de cea de piață”, a declarat premierul în cadrul unei emisiuni, conform Antena 3.

Măsurile vor viza peste 3.000 de unități administrativ-teritoriale, care ar urma să beneficieze de noi instrumente financiare și legislative pentru a accelera dezvoltarea locală. Creșterea impozitelor pe proprietăți pentru persoanele fizice este doar una dintre modificările preconizate.

În ceea ce privește persoanele juridice, acestea nu ar urma să fie afectate de creșterea impozitelor pe proprietăți în forma discutată în prezent. Bolojan a arătat că focusul este pus pe alinierea taxelor pentru proprietarii persoane fizice la valorile reale din piață, în condițiile în care, în multe localități, acestea sunt în prezent mult sub nivelul corespunzător.

Pachetul legislativ urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor, ceea ce lasă administrațiilor locale câteva luni pentru a pregăti schimbările și pentru a informa cetățenii. Autoritățile urmează să detalieze în perioada următoare modul în care se vor calcula noile valori impozabile și ce impact vor avea acestea asupra proprietarilor.

Astfel, proprietarii de imobile persoane fizice din România se pot aștepta la taxe mai mari în 2026, în contextul unei strategii guvernamentale menite să coreleze impozitele cu realitatea pieței și să crească veniturile locale.