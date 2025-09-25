În mesajul său, Ștefan Radu Oprea a precizat că Rockwool va construi o nouă linie de producție de vată bazaltică, material utilizat în majoritatea proiectelor de eficientizare energetică a clădirilor. Oficialul a explicat că investiția, evaluată la 150 de milioane de euro, va fi însoțită de crearea a peste 120 de noi locuri de muncă, ceea ce va aduce un impact direct asupra economiei locale și asupra pieței forței de muncă.

El a subliniat că această dezvoltare va contribui și la diminuarea deficitului balanței comerciale, întrucât România importă în prezent mai mult de jumătate din necesarul de materiale termoizolante. Reducerea dependenței de importuri este considerată esențială pentru consolidarea industriei naționale și pentru susținerea proiectelor de construcții aflate în derulare.

Potrivit secretarului general al Guvernului, piața locală se situează pe locul cinci în Uniunea Europeană, cu un consum anual de aproximativ 9 milioane de metri cubi de vată bazaltică. În același timp, cererea pentru acest tip de produs este în creștere constantă, pe fondul programelor de eficiență energetică și al obligațiilor asumate de România în domeniul climei și al mediului.

Noua investiție a companiei Rockwool este văzută nu doar ca un proiect de extindere industrială, ci și ca un răspuns la tendințele actuale ale pieței, care reclamă o producție internă mai solidă pentru a acoperi cererea tot mai ridicată.

„Compania Rockwool va construi o nouă linie de producție de vată bazaltică necesară în toate proiectele de eficientizare energetică a clădirilor. Investiția nouă în valoare de 150 milioane de euro va crea peste 120 de noi locuri de muncă, dar va reduce și deficitul balanței comerciale pentru că astăzi se importă peste 50% din necesarul de materiale termoizolante. Suntem a 5-a piață din UE, 9 milioane de metri cubi, iar cererea este în creștere”, a scris Oprea în mesajul său.

Secretarul general al Guvernului a menționat că a avut o discuție cu reprezentanții companiei daneze despre planurile de dezvoltare și despre instrumentele din pachetul de relansare economică propus de PSD. În acest cadru, au fost analizate măsurile care ar putea stimula investițiile și care ar susține crearea de noi capacități de producție în România.

Potrivit oficialului, investitorii au apreciat stimulentele ce ar putea fi generate prin introducerea creditului fiscal, în special pentru investițiile de tip greenfield. Acestea sunt considerate esențiale pentru consolidarea industriei materialelor de construcții și pentru menținerea competitivității pieței interne.

„Au apreciat impulsul pe care creditul fiscal l-ar da investițiilor greenfield”, a transmis oficialul în postarea sa.

El a adăugat că deschiderea Rockwool față de aceste mecanisme demonstrează interesul companiilor străine pentru stabilitatea cadrului economic și pentru politicile care susțin investițiile pe termen lung.

Totodată, Oprea a evidențiat că pentru Rockwool, principiul Fabricat în România nu reprezintă doar un slogan, ci o direcție concretă de activitate. În viziunea companiei, producția locală nu este doar o opțiune de piață, ci o strategie de consolidare a prezenței industriale în regiune.

Oprea a amintit că a colaborat cu compania și în trecut, atunci când ocupa funcția de ministru al mediului de afaceri. El a precizat că în 2019 a sprijinit inaugurarea primei fabrici Rockwool din România, deschisă la Ariceștii Rahtivani, într-un context în care era responsabil de atragerea investițiilor străine.

„Îi felicit și îi asigur de toată susținerea mea așa cum am facut-o și în 2019 când au inaugurat prima fabrică de la Ariceștii Rahtivani. Atunci în calitate de ministru al mediului de afaceri coordonam și atragerea de investiții străine în România și am fost un partener corect al companiei Rockwool.

Investitorii au nevoie de încredere în economia românească”, a declarat el.

Potrivit oficialului, astfel de investiții confirmă că mediul economic local are capacitatea de a atrage capital și proiecte pe termen lung.

În finalul mesajului, secretarul general al Guvernului a evidențiat că investitorii au nevoie de un cadru stabil și predictibil pentru a continua să se dezvolte pe piața din România. „Investitorii au nevoie de încredere în economia românească”, a subliniat Ștefan Radu Oprea.