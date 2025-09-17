Sekura Cabins Group, recunoscut pe plan european pentru cabinele modulare destinate industriei Off-Highway OEM, și-a extins capacitatea de producție prin deschiderea unei noi unități ultramoderne la Brașov, investiția ridicându-se la 1,8 milioane de euro.

În domenii precum silvicultura, agricultura, mineritul, construcțiile, energia, logistica sau industria auto, Sekura Cabins dezvoltă cabine cu structură tip cadru, optimizate pentru reducerea zgomotului și gândite pentru a oferi operatorilor cel mai înalt nivel de siguranță și confort, chiar și în condiții de lucru extreme.

Cu o tradiție de peste 65 de ani în Danemarca, compania înregistrează anual o cifră de afaceri de 50 de milioane de euro.

Michiel Som, CEO al Sekura Cabins Group, a declarat că deschiderea noii fabrici din România reprezintă un pas strategic important, subliniind că investiția consolidează lanțul european de aprovizionare al companiei și extinde capacitatea de producție.

El a menționat că această inițiativă reafirmă angajamentul pe termen lung pentru siguranță, sustenabilitate și valoarea oferită clienților și că, prin această dezvoltare, compania accelerează inovația și se poziționează mai bine pentru a sprijini clienții din industriile aflate într-un proces rapid de modernizare, care caută parteneri de încredere, agili și cu experiență solidă.

„Deschiderea noii noastre fabrici din România reprezintă un pas strategic major. Această investiţie consolidează lanţul nostru european de aprovizionare şi ne extinde capacitatea de producţie, reafirmând în acelaşi timp angajamentul pe termen lung pentru siguranţă, sustenabilitate şi valoarea oferită clienţilor. Prin această dezvoltare, accelerăm inovaţia şi ne poziţionăm mai bine pentru a ne sprijini clienţii în industriile aflate într-un proces rapid de modernizare, care caută parteneri de încredere, agili şi cu experienţă solidă”, a declarat Michiel Som, CEO Sekura Cabins Group.

Sekura își extinde prezența internațională prin prima sa fabrică din afara Danemarcei, deschisă în VGP Park Brașov, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp.

Noua unitate va genera 50 de locuri de muncă locale până la sfârșitul anului 2026 și dispune de linii de producție moderne, orientate către trei direcții principale:

cabine conforme cu cele mai exigente standarde UE,

procese sustenabile cu eficiență energetică și materiale reciclabile,

și capacitate scalabilă pentru a asigura livrări mai rapide, răspunzând cererii crescânde din sectoarele agriculturii, silviculturii, construcțiilor, mineritului și logisticii.

Pentru dotarea noii fabrici din România cu echipamente de producție complet noi, Sekura a alocat o investiție de 1,8 milioane de euro.

Sekura Cabins își întărește prezența pe piețele europene strategice, precum Germania, Danemarca, Finlanda, Suedia și Olanda, prin cele două fabrici sustenabile operate acum la Randers, Danemarca, și Brașov, România.

Cu o tradiție de peste 65 de ani în Randers, Danemarca, compania înregistrează anual o cifră de afaceri de 50 de milioane de euro și este deținută privat sub formă de joint-venture de două fonduri de investiții olandeze, Standard Investment NL și Foreman Capital NL, ambele cu sediul la Amsterdam.