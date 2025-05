Lio-Metal, compania românească din industria metalurgică, deschide oficial o nouă fabrică de producție în Galați, construită pentru a înlocui vechea facilitate. Cu o investiție de aproximativ 5 milioane de euro, realizată cu sprijinul financiar al ING Bank, noua unitate reprezintă un pas strategic în dezvoltarea companiei și o mișcare importantă în modernizarea proceselor industriale, creșterea capacității de producție și consolidarea poziției pe piața națională.

„După 16 ani de activitate, mutarea într-o fabrică modernă reprezintă un pas firesc care ne permite să funcționăm la standarde tehnologice superioare, asigurând un flux de producție optimizat, eficient energetic și mult mai adaptat cerințelor actuale ale pieței. Suntem mândri că am reușit să construim de la zero această unitate, care corespunde nevoilor noastre actuale, însemnă extinderea capacității și consolidarea standardelor de calitate și eficiență operațională. Am investit semnificativ în tehnologie și în oameni, iar astăzi suntem mai bine echipați ca oricând pentru a livra soluții fiabile și competitive. Continuăm să construim cu responsabilitate, urmând o viziune clară de dezvoltare sustenabilă și durabilă”, a declarat Ion Luca, fondator și Director General al Lio-Metal.