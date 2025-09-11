Potrivit companiei și băncii, investiția totală se ridică la peste 14 milioane de euro. Noua fabrică va include atât linii de producție modernizate, cât și un hub logistic care va contribui la eficientizarea distribuției către cele peste 20 de showroom-uri Pinum din întreaga țară.

„Pinum, producător de uşi şi ferestre din România, a încheiat un acord de finanţare în valoare de peste 10 milioane de euro cu Banca Transilvania, fonduri destinate dezvoltării unei fabrici de ultimă generaţie în Nordul Bucureştiului”, anunţă banca şi compania.

Extinderea liniilor de producție va permite dublarea capacității anuale și va sprijini strategia companiei de a crește exporturile.

Tiberiu Moisă, director general adjunct MidCorporate & IMM la Banca Transilvania, a afirmat că instituția financiară este bucuroasă să susțină investițiile Pinum, pe care le-a descris drept parte a unei viziuni solide bazate pe inovație, sustenabilitate și eficiență.

El a subliniat că proiectul de la Moara Vlăsiei este ambițios, susține industria locală și are impact pozitiv asupra economiei naționale.

„Ne bucurăm să susţinem investiţiile Pinum, o companie cu o viziune solidă, care îşi consolidează prezenţa în industrie prin inovaţie, sustenabilitate şi eficienţă. Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambiţios, care susţine industria locală şi aduce valoare adăugată economiei. Credem în impactul pozitiv pe care astfel de proiecte îl au asupra economiei naţionale”, declară Tiberiu Moisă.

Noul obiectiv industrial de la Moara Vlăsiei va beneficia de un sistem de panouri solare care va acoperi necesarul energetic al fabricii. Pinum a anunțat că această soluție urmărește reducerea dependenței de sursele externe de energie și protejarea mediului.

Compania Pinum Doors & Windows face parte din grupul Nusco și activează pe piața din România din 1992. Este unul dintre cei mai mari producători și comercianți locali de uși, ferestre și parchet, având o rețea de peste 20 de showroom-uri la nivel național.

BT (BVB: TLV) este cea mai mare bancă din România și din regiune, cu o cotă de piață de 23% și aproape 5 milioane de clienți. Instituția are peste 10.000 de angajați, 7,5 milioane de carduri active și o rețea de 530 de sedii în 180 de localități. Banca acoperă toate segmentele de clienți și oferă soluții complete de banking, inclusiv servicii digitale.