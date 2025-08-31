Din cuprinsul articolului APCE propune cinci măsuri concrete pentru reducerea facturilor la energie

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) a trimis Guvernului un set de 5 măsuri pentru a reduce rapid facturile la energie ale românilor. Acestea se pot aplica imediat sau în cel mult un an și vizează atât casele, cât și blocurile.

Propunerile APCE:

Comunităţi de energie – oameni care produc și folosesc împreună energie (ca în Spania, unde facturile au scăzut cu peste 60%). România trebuie să facă o lege pentru asta. Aplicare: 0–3 luni

Reduceri: 3–12 luni

„Toate aceste soluţii necesită voinţă politică şi înţelegerea ca este nevoie de acestea mai ales in aceasta perioada in care romanii platesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa. Astfel de structuri permit cetăţenilor să-şi gestioneze direct producţia, distribuţia şi stocarea de energie, obţinând independenţă faţă de furnizorii si producatorii tradiţionali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunităţi. Din păcate, tentativele anterioare de reglementare în România au fost netransparente şi s-au bazat pe propunerile ANRE, care au produs două variante extrem de restrictive.”

2. Prosumator la bloc – locatarii să primească direct energia produsă pe acoperișul blocului.

Aplicare: 0–3 luni Reduceri: 3–12 luni



„Printr-o simplă modificare legislativă, locatarii de la bloc ar putea deveni beneficiari direcţi ai energiei solare produse pe acoperişurile imobilelor. Fiecare apartament ar primi, lunar, contravaloarea energiei produse, proporţional cu cota-parte indiviză energetică.”

3. Panouri solare pentru balcon/terasă – kituri simple care se bagă în priză și reduc facturile cu până la 60%. În Germania sunt deja peste 1 milion instalate.

Aplicare: 1 lună Reduceri: imediat



„În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% alefacturilor lunare. În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice şi urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetăţenilor să reducă imediat costurile la energie.”

4. Limitarea profitului furnizorilor – energia produsă de prosumatori este foarte ieftină, dar furnizorii o revând scump (profit și de 880%). APCE cere ca legea să reglementeze marja lor.

Aplicare: 0–3 luni Reduceri: imediat



„ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce a permis sa fie revanduta consumatorilor la preturi foarte mari. Furnizorii ajung in anumite cazuri sa aiba o marja de furnizare (profit) uriasa de 880%. APCE solicită reglementarea clară prin lege a marjei de furnizare, astfel încât energia produsă de prosumatori să reducă efectiv facturile românilor.”

5. Reducerea tarifelor Transelectrica – compania încasează bani pentru transport de energie care, de fapt, nu se face (excedentul prosumatorilor). Acest cost nu ar trebui pus pe facturile oamenilor.

Aplicare: anual Reduceri: după aplicare

