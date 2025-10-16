La achiziționarea unui imobil, cei mai mulți români se uită, în primul rând, la zona unde este poziționat blocul, la anul în care este construit și la riscul seismic al acestuia. Pe lângă aceste elemente se mai adaugă câteva elemente precum ce fel de vecini sunt în bloc, disponibilitatea de loc de parcare sau boxă, cât de sigur este blocul, costul lunar cu întreținerea și ce alte facilități mai oferă blocul.

În general, locuințele trebuie să ofere stabilitate și siguranță pe termen lung, nu doar confort pe moment.

Poate că etajul la care ar trebui să achiziționezi un apartament nu este un aspect important pentru mulți care caută o locuință, deși ar trebui să fie. Deși alegerea finală depinde de nevoile și preferințele personale ale fiecărei familii, nu ar fi rău dacă ai lua în considerare următoarele aspecte.

Apartamente la parter

Dacă vrei un apartament situat la parterul blocului, vei avea parte de acces facil, ceea ce-l face ideal pentru familii cu copii mici sau persoane cu mobilitate redusă. În general, aici sunt temperaturi mai scăzute vara și costuri reduse de încălzire iarna. De asemenea, în cazul unui cutremur sau incendiu, poți ieși mai repede din locuință.

Totuși, există și dezavantaje. În funcție de cât de jos este parterul, ești mai mult sau mai expus riscului ca cineva străin să-ți intre în casă. Dacă apartamentul este cu vedere la șosea vei avea parte de mai mult zgomot, iar dacă vei avea apartamentul cu vedere spre spatele blocului poți da de vecini gălăgioși care trântesc ușa sau care se adună seara la scara blocului și vorbesc până târziu sau fac gălăgie.

De asemenea, te mai poți confrunta și cu mai puțină lumină naturală și cu un risc mai mare de umezeală, la care se adaugă riscul infestațiilor cu dăunători proveniți din subsol sau din curte.

Apartamente la etajele 1-4

Cei care aleg apartamentele situate la primele patru etaje nu depind atât de mult de lift și pot ieși destul de repede din bloc dacă este vreo urgență. În general, apartamentele la aceste etaje sunt mai ieftine și sunt mai puțin expuse intrării prin efracție.

Din punctul de vedere al zgomotului, situația este asemănătoare cu cea de la parter pentru etajul 1-2, dar dacă se vorbește foarte tare se poate auzi până la 3.

Poate fi mai puțină lumină naturală față de etajele superioare, iar riscul de inundații este prezent și la apartamentele de la etajul 1, mai ales în blocurile care nu au subsol sau drenaj corespunzător.

Apartamente la etajele 5-9

Etajele intermediare oferă o expunere optimă la lumină naturală și aer curat, fiind mai ferite de zgomotul stradal și de vibrațiile din trafic. Temperatura interioară rămâne mai constantă pe tot parcursul anului, ceea ce asigură confort termic fără fluctuații mari. De asemenea, riscul de infestare cu dăunători este redus.

Principalul dezavantaj îl reprezintă prețul, care este mai ridicat decât la parter sau ultimul etaj. De asemenea, zgomotul poate veni de la vecinii de deasupra sau de la traficul din holuri, iar accesul la lift poate deveni dificil în cazul unor defecțiuni.

Apartamente la ultimul etaj

Locuințele situate la ultimul etaj pot fi mai liniștite având în vedere că nu mai sunt vecini deasupra. Priveliștea panoramică asupra orașului este un alt atu, iar nivelul de poluare și zgomot din trafic este redus. În plus, costurile de încălzire iarna pot fi mai mici datorită căldurii care se ridică.

Totuși, vara temperaturile interioare pot fi mai ridicate, iar costurile cu răcirea cresc corespunzător. Accesul la apartament poate fi dificil în cazul unor defecțiuni ale liftului, iar clădirile pot fi mai expuse problemelor legate de acoperiș sau infiltrații de apă. Transportul obiectelor grele sau voluminoase devine mai complicat, iar expunerea la riscuri în caz de dezastre naturale este mai mare.