Pentru locuitorii blocurilor reabilitate termic, sezonul rece nu mai înseamnă frig și facturi uriașe. Aceste clădiri pierd foarte puțină energie, iar temperatura în apartamente rămâne constantă chiar și atunci când presiunea pe rețeaua de termoficare este scăzută.

Una dintre marile temeri ale locatarilor din blocurile vechi este dacă vor avea căldură suficientă în apartamente și cât vor plăti pentru caloriferele care, uneori, abia se încălzesc. În schimb, în blocurile modernizate prin programe de reabilitare termică, pierderile de căldură sunt minime, iar locuitorii beneficiază de un confort termic crescut, cu un consum redus de energie.

Reabilitarea termică a devenit una dintre direcțiile prioritare de investiții pentru administrațiile locale din Capitală. Procesul are un efect dublu: îmbunătățește aspectul blocurilor și contribuie semnificativ la creșterea calității vieții, prin reducerea pierderilor de energie și scăderea costurilor de întreținere cu până la 40%. Totuși, ritmul lucrărilor nu este uniform și diferă considerabil între sectoarele Bucureștiului.

Sectorul 1, care dispune de cele mai mari resurse financiare, dar și de cel mai mic număr de blocuri, a reușit să finalizeze o mare parte din proiecte, deși lucrările au avansat lent. În Sectorul 2, investițiile s-au concentrat în special pe arterele principale, unde reabilitarea a vizat în principal clădirile aflate la vedere.

Sectorul 3 este lider la nivel național în ceea ce privește reabilitarea termică. Peste 80% dintre cele 2.500 de blocuri au fost modernizate, multe dintre ele beneficiind de intervenții complexe, care au inclus înlocuirea tâmplăriei și instalarea de panouri fotovoltaice. Proiectele au fost finanțate în mare parte din fonduri europene, iar rezultatele se reflectă nu doar în confortul locatarilor, ci și în creșterea valorii imobiliare a zonelor modernizate.

În Sectorul 4, programul de reabilitare a fost accelerat în ultimii ani, cu accent pe cartierele Tineretului și Berceni, în timp ce în Sectorul 5 lucrările se află abia la început. Sectorul 6 a înregistrat o evoluție medie, derulând proiecte în cartierele Militari și Drumul Taberei. Totuși, multe dintre acestea s-au confruntat cu probleme de birocrație și lipsa forței de muncă.

Chiar dacă ritmul diferă de la un sector la altul, tendința generală este una pozitivă. În ultimii ani, Bucureștiul a făcut pași importanți în direcția eficienței energetice, prin atragerea de fonduri europene și extinderea programelor de reabilitare termică.