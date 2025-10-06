Stelian Bujduveanu a declarat că livrarea căldurii a început oficial și că procesul se desfășoară treptat, în funcție de starea rețelei și de solicitările asociațiilor de proprietari. El a spus că municipiul București intră în perioada rece, iar obiectivul său este ca „în fiecare bloc și în fiecare apartament să fie cald”.

Primarul a explicat că echipele Companiei Municipale Termoenergetica sunt deja în teren și intervin rapid în caz de defecțiuni. Totodată, acestea oferă sprijin tehnic asociațiilor care solicită deschiderea circuitului de încălzire.

„De astăzi, începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare. Urmează lunile reci şi ştiu cât de mult contează ca, în fiecare bloc şi în fiecare apartament, să fie cald”, a scris, luni, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a subliniat că, pe parcursul acestui an, Primăria Capitalei a investit constant în modernizarea sistemului de termoficare. El a menționat utilizarea fondurilor nerambursabile și a bugetului local pentru înlocuirea conductelor vechi, cu scopul de a reduce pierderile de agent termic și de a îmbunătăți distribuția căldurii.

„Pe tot parcursul acestui an am investit constant în reţeaua de termoficare – cu fonduri nerambursabile şi din bugetul local – pentru a înlocui conductele vechi şi a asigura o iarnă mai bună pentru toţi. Le mulţumesc bucureştenilor pentru răbdare şi încredere”, a mai transmis Bujduveanu.

Compania Municipală Termoenergetica București a confirmat că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire a început conform graficului. Din cauza dimensiunii rețelei și a faptului că nu toate asociațiile de proprietari au deschis încă circuitul de încălzire, distribuția căldurii se va resimți progresiv în toate zonele orașului.

Pentru a echilibra sistemul, compania a solicitat mărirea debitului și a sarcinii termice pentru centralele ELCEN aflate în funcțiune. Totodată, a cerut tuturor producătorilor de energie termică să pornească instalațiile începând cu 6 octombrie.

„Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual”, conform unui comunicat transmis de companie.

Pe durata procesului de echilibrare hidraulică și până la finalizarea lucrărilor din teren, Termoenergetica avertizează că pot apărea disfuncționalități temporare în mai multe zone din București. Printre acestea se numără Piața Victoriei, Aviației, Doamna Ghica, Lacul Tei, Moșilor, Călărași, Giurgiului, Rahovei și Calea Giulești.

Sector 1 – Piaţa Gării, Cuza, Piaţa Victoriei, Zona Aviaţiei;

Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteşani, Maşina de Pâine;

Sector 3 – Mircea Vodă, Moşilor, Călăraşi, Labirint;

Sector 4 – Luică, Reşiţa, Giurgiului;

Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;

Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenţei, Calea Giuleşti.