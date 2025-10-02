Sunt afectate 29 de puncte termice, 400 de blocuri și Spitalul Fundeni
Potrivit comunicatului companiei Termoenergetica, în cursul zilei de joi o conductă DN 600 de pe Magistrala II Sud, situată pe strada Ion Alexe din Sectorul 2, s-a spart. Conducta face parte dintr-o rețea pusă în funcțiune în anul 1970 și aflată în exploatare de peste cinci decenii.
Reprezentanții companiei au anunțat că avaria afectează alimentarea cu agent termic a unui număr de 29 de puncte termice. Printre consumatorii afectați se numără aproximativ 400 de blocuri din Capitală, dar și Spitalul Fundeni, unul dintre cele mai importante centre medicale din România.
Termoenergetica estimează reluarea alimentării cu apă caldă în cursul zilei de sâmbătă
Compania estimează că furnizarea apei calde va fi reluată în cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie. Echipele de intervenție au început deja manevrele de urgență, printre care închiderea și golirea conductei, aerisirea rețelei și sudurile necesare pentru reparație.
Dispeceratele Termoenergetica și echipele de teren rămân mobilizate până la finalizarea lucrărilor. Reprezentanții companiei atrag atenția că termenele anunțate inițial pentru repunerea în funcțiune sunt estimative și depind de complexitatea intervenției, strâns legată de starea de degradare a conductelor.
Clienții pot afla detalii despre stadiul lucrărilor prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, prin apel gratuit la 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.
„Lucrările afectează alimentarea cu agent termic a unui număr de 29 de puncte termice (400 de blocuri și spitalul Fundeni). Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este în cursul zilei de sâmbătă, 04 octombrie 2025.
Au fost deja începute în regim de urgență manevrele tehnice de închidere, de golire, precum și cele de aerisire și urmează să fie realizate sudurile pentru reparația avariei. Rețeaua de termoficare din zonă a fost dată în exploatare în anul 1970, având peste 55 de ani de utilizare.
Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zona afectată.
Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.
Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis, joi. C.M. Termoenergetica București.