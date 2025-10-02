Potrivit comunicatului companiei Termoenergetica, în cursul zilei de joi o conductă DN 600 de pe Magistrala II Sud, situată pe strada Ion Alexe din Sectorul 2, s-a spart. Conducta face parte dintr-o rețea pusă în funcțiune în anul 1970 și aflată în exploatare de peste cinci decenii.

Reprezentanții companiei au anunțat că avaria afectează alimentarea cu agent termic a unui număr de 29 de puncte termice. Printre consumatorii afectați se numără aproximativ 400 de blocuri din Capitală, dar și Spitalul Fundeni, unul dintre cele mai importante centre medicale din România.

Compania estimează că furnizarea apei calde va fi reluată în cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie. Echipele de intervenție au început deja manevrele de urgență, printre care închiderea și golirea conductei, aerisirea rețelei și sudurile necesare pentru reparație.

Dispeceratele Termoenergetica și echipele de teren rămân mobilizate până la finalizarea lucrărilor. Reprezentanții companiei atrag atenția că termenele anunțate inițial pentru repunerea în funcțiune sunt estimative și depind de complexitatea intervenției, strâns legată de starea de degradare a conductelor.

Clienții pot afla detalii despre stadiul lucrărilor prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, prin apel gratuit la 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.