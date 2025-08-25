În momentul repunerii în funcțiune a rețelei, presiunea suplimentară a afectat infrastructura existentă și a generat apariția unor fisuri secundare pe mai multe segmente de conducte.

Situația a dus la întreruperea parțială sau totală a furnizării apei calde în mii de locuințe din Capitală.

Conform datelor afișate în aplicația Termo Alert la momentul publicării acestui material:

1.743 de blocuri și imobile au furnizarea deficitară;

1.029 de blocuri și imobile au furnizarea oprită complet.

Pentru limitarea efectelor avariei, Termoenergetica a mobilizat echipe care lucrează simultan în toate punctele afectate. Procesul de reparație presupune sectorizarea conductelor, localizarea exactă a spărturilor și verificarea siguranței fiecărui tronson înainte de repunerea în funcțiune.

Compania susține că toate resursele tehnice și umane disponibile sunt concentrate pe reluarea furnizării agentului termic în condiții sigure și într-un timp cât mai scurt.

Amintim că peste 3.000 de blocuri sau imobile din București nu au avut apă caldă sâmbătă dimineață. Avaria a fost remediată marți, însă mii de bucureșteni nu au în continuare apă caldă.

Potrivit companiei, echipele Termoenergetica au finalizat lucrările de remediere a avariei în data de 19 august 2025, la conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm și vechime de aproape 40 de ani.

De asemenea, au încercat încărcarea etapizată a rețelei primare pentru a evita o nouă fisurare sau spartură. Procesul a depins direct de starea de degradare a conductelor precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată.