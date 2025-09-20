Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a fost întrebat sâmbătă dacă, după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni, activitatea de la Primăria Municipiului București a intrat într-o perioadă de stagnare sau dacă se așteaptă doar numirea unui nou edil. Bujduveanu a ținut să sublinieze că administrația funcționează normal și că, din punct de vedere al investițiilor, „lucrurile merg foarte bine”.

El a explicat că sunt în derulare două mari proiecte de investiții pentru Capitală, dintre care cel mai important este programul POIM de reabilitare a conductelor de termoficare, cu o valoare de peste 1,7 miliarde de lei proveniți din fonduri europene.

„Am anunțat public de fiecare dată când am făcut progrese”, a precizat primarul interimar.

Potrivit acestuia, numai în acest an au fost înlocuiți aproximativ 50 de kilometri de țevi, însă întreaga rețea are nevoie de modernizare. El a arătat că Bucureștiul are unul dintre cele mai mari sisteme centralizate de termoficare din lume, după Moscova.

„Vorbim de 2.000 de km pe reţeaua principală şi alţi 4.000 de km pe reţeaua secundară. Din cei 2.000, cei mai grav avariaţi sunt 300. Din acei 300 s-au schimbat 150 până acum spre 200. Închidem în acest an 200 de km”.

Oficialul a adăugat că programul cu fonduri europene trebuie să continue până în 2027 și că speră ca investițiile să fie extinse și ulterior.

Întrebat despre lipsa apei calde în multe zone din Capitală, edilul a pus situația pe seama subfinanțării cronice a infrastructurii.

„Gândiţi-vă că bucureştenii n-au apă caldă din două motive astăzi. Unul, pentru că mulţi ani nu s-au băgat bani în ţevile din Bucureşti…”, a explicat Bujduveanu.

El a mai spus că încasările din facturile bucureștenilor au fost folosite pentru producerea de energie electrică, banii rămânând la companiile subordonate Ministerului Energiei, în loc să fie reinvestiți în modernizarea rețelei. În prezent, a recunoscut primarul interimar, încă există numeroase avarii.

În ceea ce privește perspectiva pentru iarna aceasta, Bujduveanu a afirmat că situația nu va fi perfectă, dar se vor observa îmbunătățiri față de anul trecut.

„De la an la an e mai bine. Aş putea să vă spun, domnule, o să fie extraordinar la iarnă. Dar nu o să fie. Dar important e că va fi un pic mai bine ca anul trecut”, a spus acesta.

El a adăugat că planul său, prezentat și premierului și membrilor guvernului, este simplu: banii obținuți din vânzarea energiei electrice „trebuie să fie reinvestiţi în Bucureşti. Nu în alte părţi din ţară, nu să rămână în vreo companie fantomă de la vreun minister”.

Primarul interimar a conchis că prioritatea sa este continuarea proiectelor începute, subliniind că acestea nu aparțin unei persoane anume, ci „sunt pentru București”.