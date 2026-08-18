APIA: Rentierii agricoli mai pot depune documentele pentru renta viageră până la 31 august

Rentierii agricoli trebuie să fie atenți la termenele stabilite pentru acordarea rentei viagere aferente anului 2025. APIA a anunțat până când pot fi depuse documentele necesare și ce acte trebuie prezentate. În cazul decesului titularului, și moștenitorii au obligații și un termen distinct pentru solicitarea banilor.

Rentierii agricoli, precum și împuterniciții, mandatarii sau curatorii acestora, mai pot transmite documentele necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2025 până la 31 august 2026, inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Pentru aplicarea vizei anuale, rentierii agricoli au la dispoziție mai multe modalități de transmitere a documentelor. Aceștia se pot prezenta personal la sediile Centrelor Județene APIA, pot trimite actele prin mijloace electronice de comunicare sau le pot transmite prin poștă ori servicii de curierat.

În cazul vizării electronice, documentele necesare trebuie trimise la adresa de e-mail a Centrului Județean APIA unde se află dosarul rentierului. Ulterior, solicitantul trebuie să contacteze telefonic reprezentanții APIA pentru confirmarea acordării vizei anuale.

Renta viageră agricolă se plătește într-o singură tranșă anuală, până la 30 noiembrie 2026. Plata se poate realiza prin mandat poștal sau prin virament bancar, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru aplicarea vizei anuale, rentierul trebuie să prezinte carnetul de rentier agricol în original și actul de identitate. În cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, în gradele I sau II, este necesară și decizia emisă de comisia de expertiză medicală.

Pentru pensionarii pe caz de boală, gradele I sau II, a căror pensie de invaliditate a devenit pensie pentru limită de vârstă, trebuie prezentate atât decizia emisă de comisia de expertiză medicală, cât și decizia de pensionare pentru limită de vârstă.

În situația în care vizarea carnetului este solicitată printr-un reprezentant legal, acesta trebuie să prezinte, în original, procura notarială autentificată, documentul privind instituirea curatelei sau hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă calitatea de tutore legal al rentierului agricol.

Pentru acordarea rentei viagere agricole, pe lângă documentele menționate anterior, sunt necesare și contractul sau contractele de arendare încheiate până la 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare. Sunt acceptate și contractele de arendare încheiate după 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului Civil.

Rentierii pot prezenta, opțional, și un extras de cont în lei deschis pe numele rentierului agricol la oricare dintre băncile cu care APIA are convenții de lucru pe teritoriul României. Este necesară declarația pentru obținerea vizei anuale, întocmită conform modelului prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005, aprobate prin Ordinul nr. 1.272/2005.

În cazul decesului rentierului, renta viageră agricolă aferentă anului 2025, calculată pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2025 și data decesului, poate fi încasată de moștenitor, cu respectarea prevederilor art. 8 din titlul XI „Renta viageră agricolă” al Legii nr. 247/2005, precizează APIA.

Pentru a primi renta viageră aferentă anului 2025, moștenitorul trebuie să depună cererea de moștenitor la oricare Centru Județean APIA. Cererea trebuie însoțită de documentele justificative prevăzute de legislația în vigoare și poate fi depusă până la 15 octombrie 2026, inclusiv.