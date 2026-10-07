Petrolul se scumpește din nou. Brent a trecut de 101 dolari pe baril. Tensiuni majore pe piață

Prețurile petrolului au crescut miercuri, 7 octombrie, pe fondul temerilor privind posibile perturbări ale producției și rafinării în Statele Unite, dar și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. O furtună care se formează în Golful Mexic amenință importante instalații petroliere americane, în timp ce atacurile rebelilor houthi asupra Arabiei Saudite mențin ridicate riscurile pentru aprovizionare, relatează Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 1,05 dolari, echivalentul unui avans de 1,04%, până la 101,63 dolari pe baril, la ora 04:00 GMT.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 80 de cenți, sau 0,89%, ajungând la 90,24 dolari pe baril.

Piața încearcă să evalueze simultan mai mulți factori care pot influența oferta. Pe de o parte, livrările de petrol din Orientul Mijlociu sunt în creștere. Pe de altă parte, apar noi riscuri atât în SUA, cât și în regiunea Golfului.

Meteorologii americani au avertizat că furtuna care se formează în Golful Mexic ar urma să devină, în următoarele două zile, primul uragan din sezonul atlantic din 2026. Traiectoria sa ar putea afecta instalațiile de producție de petrol și gaze.

Miza este importantă pentru piața energetică. Zonele offshore din Golful Mexic aflate pe traseul furtunii asigură aproximativ 15% din producția de țiței a SUA și 5% din producția americană de gaze naturale.

Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, a descris furtuna drept o „complicație nedorită pentru piața petrolului, sporind perspectiva unor perturbări ale producției și activității de rafinare într-un moment în care piața se confruntă deja cu suficiente probleme pe partea de ofertă”.

Furtuna ar putea afecta și șase rafinării. Unitățile de rafinare din statele americane situate la Golful Mexic reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea totală de rafinare a SUA, estimată la 18,2 milioane de barili pe zi.

Un alt element care susține prețurile este evoluția stocurilor americane. Acestea au scăzut cu 2,09 milioane de barili în săptămâna încheiată la 2 octombrie, potrivit unor surse din piață care au citat datele American Petroleum Institute.

„Pentru moment, piața va rămâne probabil sensibilă la orice posibile perturbări ale aprovizionării”, au transmis analiștii ING specializați în mărfuri.

Aceștia au atras atenția că riscurile pentru ofertă rămân ridicate și în Orientul Mijlociu, inclusiv pe fondul continuării atacurilor asupra navelor.

În același timp, există și factori care temperează presiunile asupra pieței. Oferta din Orientul Mijlociu a început să se redreseze.

Conducta Est-Vest a Arabiei Saudite a ajuns la un debit de 5,8 milioane de barili pe zi, potrivit ministrului saudit al Energiei, prințul Abdulaziz bin Salman.

În ultimele 7-10 zile, aproximativ 12 milioane de barili de țiței pe zi și alte 2 milioane de barili pe zi de produse rafinate au plecat din Orientul Mijlociu la bordul petrolierelor, conform directorului Vitol.

Creșterea livrărilor este însă contrabalansată de deteriorarea situației de securitate din regiune.

Aeroporturile din Jazan și Najran, în Arabia Saudită, au fost vizate luni seară de două atacuri, potrivit autorității saudite pentru aviație.

Incidentele au avut loc pe fondul escaladării confruntărilor dintre Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran.

Forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită desfășoară o ofensivă majoră pentru recucerirea teritoriilor controlate de houthi, după mai multe săptămâni de avansuri ale rebelilor. Riadul și-a intensificat, la rândul său, atacurile aeriene în sprijinul campaniei.

Mukesh Sahdev, analist-șef pentru petrol la X Analysts din Sydney, consideră că atacurile și opririle rafinăriilor „vor menține probabil marjele de rafinare la niveluri ridicate, iar deficitul de produse se va transmite asupra prețului țițeiului”.

Potrivit acestuia, prețurile petrolului s-ar putea menține în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril „în absența unei detensionări semnificative”.

La presiunile existente se adaugă și relațiile tensionate dintre Washington și Teheran, care nu dau semne de normalizare. Toți acești factori mențin piața petrolului sensibilă la orice nouă perturbare a producției sau a transporturilor.