Rezervele mondiale de petrol ar putea avea nevoie de doi ani pentru refacere. Presiunile asupra aprovizionării cu țiței și carburanți se intensifică

Presiunea asupra aprovizionării cu țiței și carburanți rafinați urmează să se intensifice, iar refacerea stocurilor globale de petrol utilizate ca măsură de urgență ar putea dura până la doi ani, a avertizat luni directorul general al Saudi Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume, Amin Nasser.

După declanșarea, la sfârșitul lunii februarie, a războiului dintre SUA și Israel și Iran, Iranul a închis efectiv strâmtoarea Ormuz, blocând exporturile prin unul dintre cele mai importante puncte de tranzit maritim din lume.

Sub presiunea președintelui SUA, Donald Trump, țările Grupului celor Șapte au convenit vineri să elibereze 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele de urgență. Totodată, statele G7 s-au angajat să nu restricționeze exporturile de energie, notează Reuters.

Amin Nasser a avertizat, în cadrul Energy Intelligence Forum de la Londra, că până la redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz și revenirea încrederii pe piețe, presiunile se vor accentua atât asupra aprovizionării cu țiței, cât și asupra produselor rafinate. Chiar și după redeschiderea strâmtorii, refacerea stocurilor în condițiile menținerii cererii ar putea dura până la doi ani.

Acesta a făcut aceste declarații în cadrul primei sale intervenții în persoană de la începutul războiului din Iran și a arătat că sistemul de aprovizionare este deja supus unor presiuni considerabile.

„Până la redeschiderea completă a strâmtorii Hormuz și revenirea încrederii, realitatea este că presiunile asupra ambelor capete ale lanțului petrolier se vor intensifica. Chiar și atunci, refacerea stocurilor în condițiile menținerii cererii ar putea dura până la doi ani. Sistemul este deja supus unor presiuni considerabile”, a declarat Amin Nasser în cadrul Energy Intelligence Forum de la Londra.

Aproape 3 miliarde de barili din oferta mondială de petrol au fost pierduți de la începutul conflictului, potrivit lui Amin Nasser. În același timp, aproximativ 1 miliard de barili de petrol au fost eliberați din stocurile globale.

Refacerea tuturor rezervelor ar presupune o cerere suplimentară de aproximativ 2 milioane de barili pe zi în următoarele 18 luni, a explicat șeful Saudi Aramco. Cererea mondială zilnică de petrol este de puțin peste 100 de milioane de barili pe zi.

Capacitatea maximă sustenabilă de producție a Arabiei Saudite, de 12 milioane de barili pe zi, ar putea fi pusă la dispoziție în câteva zile. Rezervele strategice ale țării și flexibilitatea sistemului său de producție au rămas intacte, potrivit lui Nasser.

Presiunea asupra ofertei este însă amplificată de faptul că o mare parte din cele aproximativ 6 miliarde de barili de petrol rămași în depozite nu sunt disponibili în mod practic. Până la 90% din această cantitate se află în conducte sau este necesară pentru menținerea volumului minim necesar funcționării rezervoarelor de stocare.

Arabia Saudită dispune de modalități prin care poate ocoli strâmtoarea Ormuz, iar Amin Nasser a declarat în cadrul conferinței că Saudi Aramco analizează rute suplimentare și intenționează să utilizeze mai mult spațiu de stocare în afara țării pentru a contribui la acoperirea perturbărilor pe termen scurt.

Conducta East-West permite Arabiei Saudite să transporte petrol către terminalele sale de la Marea Roșie. Potrivit lui Nasser, în lipsa acestei conducte, contractele futures pentru petrolul Brent ar fi ajuns la 200 de dolari pe baril.

Luni, contractele futures pentru petrolul Brent se tranzacționau în jurul valorii de 102 dolari pe baril, în scădere față de maximul de 126 de dolari pe baril atins la sfârșitul lunii aprilie, când temerile privind perturbarea aprovizionării erau și mai accentuate.

De la terminalele de la Marea Roșie, petrolul poate fi transportat spre nord, prin Canalul Suez, sau spre sud, prin strâmtoarea Bab El-Mandeb. Arabia Saudită dispune, de asemenea, de capacități de stocare în portul egiptean Sidi Kerir.

Fluxurile de petrol prin conducta East-West a Arabiei Saudite nu au fost întrerupte, potrivit publicației menționate. Precizarea a venit după apariția unor informații privind o posibilă perturbare a fluxurilor, provocată de ostilitățile dintre Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen.

Surse citate de Reuters au relatat că Arabia Saudită ia în considerare extinderea capacității conductei East-West, care este în prezent de 7 milioane de barili pe zi. Amin Nasser a mai spus că Saudi Aramco îndeplinește cerințele clienților săi și lucrează la dezvoltarea unor rute de export suplimentare, denumite de acesta a patra și a cincea rută.

Existența mai multor rute de export, care pot fi adaptate în timp real, reduce deja riscul ca un singur punct de blocaj să paralizeze întregul sistem, a explicat șeful Saudi Aramco.