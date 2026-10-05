Semnal de alarmă pe piața petrolului. Rezervele strategice au scăzut puternic din luna martie

Aproape o șesime din rezervele strategice de petrol ale statelor membre ale Agenției Internaționale a Energiei (AIE) au fost utilizate începând din luna martie. Agenția anunță că sute de milioane de barili de petrol și produse petroliere au fost deja eliberați pentru a limita efectele problemelor de aprovizionare. Situația rămâne tensionată pe fondul perturbărilor din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia.

Rezervele strategice de petrol ale statelor membre AIE au fost utilizate într-un ritm accelerat după decizia adoptată în martie pentru suplimentarea cantităților disponibile pe piață. Aproximativ 325 de milioane de barili de petrol și produse petroliere au fost eliberați până în prezent, din cele 400 de milioane promise în martie de cele 32 de țări membre ale Agenției.

Cu o zi înainte de prezentarea acestor date, statele G7 anunțaseră „o eliberare coordonată, de către AIE, a 100 de milioane de barili, care va începe imediat”, fără să precizeze dacă volumul include cele 75 de milioane de barili rămase din angajamentul asumat la 11 martie sau dacă noua decizie majorează angajamentul total la 500 de milioane de barili.

AIE a precizat ulterior situația cantităților puse deja la dispoziția pieței.

„Aproximativ 325 de milioane de barili din acţiunea colectivă a AIE anunţată pe 11 martie au fost eliberate până în prezent, ceea ce reprezintă 80% din cele 400 de milioane de barili promise iniţial”.

Dimensiunea intervenției poate fi raportată la rezervele disponibile în momentul în care AIE a decis activarea mecanismului de urgență. Pe 11 martie, Agenția preciza că cele 32 de state membre ale sale, printre care se află și țările G7, dețineau „stocuri de urgenţă” de „peste 1,2 miliarde de barili, cu un plus de 600 de milioane de barili de stocuri păstrate de industrie prin obligaţie guvernamentală”.

Cantitățile eliberate până acum reprezintă astfel aproximativ 18% din acest total.

Sistemul rezervelor de urgență datează din 1974, anul următor șocului petrolier declanșat în contextul Războiului de Yom Kippur. Stocurile au fost concepute pentru a permite statelor să răspundă unor perturbări bruște și severe ale aprovizionării cu petrol.

Evoluția din ultimele luni arată că cea mai mare parte a cantităților a fost pusă pe piață în prima etapă a intervenției. Între 11 martie și 21 iulie au fost eliberate 290 de milioane de barili.

Ulterior, ritmul a încetinit considerabil. Între sfârșitul lunii iulie și începutul lunii octombrie au fost adăugate numai 35 de milioane de barili.

Problemele de pe piața hidrocarburilor sunt amplificate de două situații care afectează direct aprovizionarea statelor G7. Exporturile țărilor din Golf sunt perturbate de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, în contextul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel.

În același timp, infrastructura energetică din Rusia este vizată de Ucraina, care urmărește astfel să afecteze capacitatea armatei ruse care duce războiul pe teritoriul ucrainean.

Deși rafinăriile din alte regiuni ale lumii funcționează la capacitate maximă, prețurile carburanților au crescut puternic la nivel internațional. Majorări au fost înregistrate inclusiv în Statele Unite, care sunt exportator net atât de petrol, cât și de produse petroliere.

Statele Unite au cerut Uniunii Europene să contribuie într-o măsură mai mare la reducerea presiunilor de pe piața carburanților. Aproximativ jumătate din motorina importată de UE provine din Statele Unite.

Presa americană a relatat joi că administrația președintelui Donald Trump intenționa să interzică exporturile respective către Europa. Președintele american a respins însă, o zi mai târziu, informațiile potrivit cărora o asemenea măsură ar fi fost pregătită.

„Asta nu a fost niciodată cu adevărat pe masă”, a explicat Donald Trump, care a salutat totodată anunțurile făcute de G7.

Noul angajament vizează punerea la dispoziție a 100 de milioane de barili pe parcursul unei perioade de patru luni, până la sfârșitul lunii ianuarie. Calendarul prevede însă un ritm mai rapid al intervenției în prima etapă.

Planul include „o eliberare semnificativă de motorină în primele 20 de zile de către statele membre şi ţările partenere din G7”.

Calendarul acestei intervenții coincide cu perioada de campanie pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie.

Creșterea prețurilor la pompă și inflația au devenit teme importante ale dezbaterii politice americane înaintea scrutinului. În același timp, potrivit informațiilor prezentate, opinia publică a devenit în mare majoritate ostilă continuării atacurilor împotriva Iranului.

Donald Trump le-a cerut alegătorilor să trateze scrutinul legislativ ca pe un vot asupra administrației sale.

„Vă rog să faceţi ca şi cum aş fi eu pe buletinul de vot”, a îndemnat preşedintele Donald Trump.

Potrivit unor proiecții electorale, Partidul Republican ar putea pierde majoritatea în Camera Reprezentanților sau în Senat, existând și scenariul pierderii controlului asupra ambelor camere ale Congresului.