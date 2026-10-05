Trump și Putin, negocieri dincolo de războiul din Ucraina. În joc sunt active de miliarde ale Lukoil

Negocierile dintre administrația Donald Trump și Rusia pentru găsirea unei soluții la războiul din Ucraina s-ar fi extins și în zona economică. Cele două părți discută despre o posibilă tranzacție de mai multe miliarde de dolari pentru activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, potrivit unei investigații publicate de The New York Times și citate de Reuters.

Acordul nu este finalizat și ar necesita aprobarea autorităților americane și a Kremlinului. În discuții sunt implicate active importante ale companiei ruse din afara țării, de la câmpuri petroliere și rafinării până la rețele de benzinării.

Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Vladimir Putin ar fi discutat despre posibilitatea vânzării activelor în timpul întâlnirii din 5 septembrie de la Kremlin cu Steve Witkoff și Jared Kushner, doi dintre principalii negociatori americani implicați în discuțiile cu Moscova.

Liderul de la Kremlin ar fi prezentat tranzacția drept o modalitate prin care rușilor li s-ar putea demonstra că relațiile comerciale cu Statele Unite pot fi reluate.

Discuțiile economice dintre Washington și Moscova nu s-au limitat la această întâlnire. La sfârșitul lunii septembrie, emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, a discutat la Washington cu oficiali americani atât despre războiul din Ucraina, cât și despre posibile proiecte energetice comune după încheierea conflictului.

Grupul care urmărește potențiala achiziție este condus de investitorul american Todd Boehly. Alături de acesta s-ar afla două grupuri din Orientul Mijlociu care au avut relații de afaceri cu Kushner sau cu familia lui Witkoff, precum și o entitate a guvernului american.

The New York Times notează că aceste legături au generat întrebări privind eventuale conflicte de interese. Nu există însă indicii că Steve Witkoff sau Jared Kushner ar urma să obțină personal câștiguri din tranzacție.

Potențiala afacere ar presupune preluarea unui portofoliu extins de active Lukoil din afara Rusiei.

Tranzacția nu poate fi realizată fără acordul autorităților competente din SUA, în condițiile în care Lukoil se află sub sancțiuni americane.

Departamentul Trezoreriei are un rol esențial în autorizarea operațiunilor care implică activele companiei ruse. De asemenea, pentru finalizarea acordului este necesară și acceptarea părții ruse.

Lukoil își caută cumpărători pentru operațiunile internaționale, iar compania americană de investiții Carlyle ajunsese anterior la un acord preliminar pentru preluarea unei părți importante din acestea. Tranzacția necesita însă aprobările autorităților americane.

La momentul apariției informațiilor privind noile negocieri, Casa Albă, Departamentul Trezoreriei și Lukoil nu oferiseră Reuters un punct de vedere asupra relatării.

Posibilul acord arată că discuțiile dintre Washington și Moscova se desfășoară și pe un palier economic, în paralel cu negocierile referitoare la războiul din Ucraina. Deocamdată însă nu există certitudinea că tranzacția privind activele Lukoil va fi finalizată.