Prețul petrolului scade ușor, dar rămâne blocat la pragul de 100$. De ce nu se ieftinesc carburanții, deși exporturile din Orientul Mijlociu își revin

Prețurile petrolului au înregistrat scăderi ușoare, după ce grupul G7 a decis eliberarea a 100 de milioane de barili din rezervele strategice, iar exporturile din Orientul Mijlociu au revenit aproape de nivelul de dinaintea conflictului. Totuși, cotația Brent rămâne peste pragul de 100 de dolari din cauza stocurilor globale reduse, a atacurilor din Marea Roșie și a costurilor record de transport.

Prețurile petrolului au înregistrat scăderi ușoare luni, 5 octombrie, în condițiile în care creșterea exporturilor de țiței din Orientul Mijlociu și eliberarea unor rezerve strategice de către țările G7 au sporit oferta pe piață. Măsurile au compensat parțial temerile privind noi distrugeri la infrastructura petrolieră din Golful Persic, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 66 de cenți (0,65%), ajungând la 101,59 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a tranzacționat la 90,12 dolari pe baril, în scădere cu 95 de cenți (1,03%).

Brent a pierdut majoritatea câștigurilor din săptămâna precedentă, în timp ce WTI a consemnat un recul de 1,6%.

Evoluția vine după ce statele din grupul G7 au convenit vineri eliberarea a 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele de urgență și s-au angajat să nu impună restricții privind exporturile de energie, în urma presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump.

Conform datelor privind transportul maritim, eliberarea rezervelor va suplimentat exporturile din Orientul Mijlociu, care au depășit nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului în patru din ultimele șapte zile ale lunii septembrie, în ciuda atacurilor asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters.

„Decizia G7 de a apela la rezervele strategice reduce o parte din anxietatea imediată privind oferta, în timp ce tot mai mulți analiști consideră că volumele exportate de Arabia Saudită revin spre nivelurile de dinaintea războiului — chiar dacă acești barili sunt transportați la costuri mai mari și pe rute mai puțin eficiente. Această combinație este suficientă pentru a tempera prețurile pentru moment, deși riscul unor noi pagube aduse infrastructurii energetice din regiunea Golfului nu a dispărut”, a explicat Tim Waterer, analist șef la KCM Trade.

Rebelii Houthi au revendicat lansarea unor rachete balistice și drone asupra facilităților Saudi Aramco din Riad și Khurais, drept răspuns la 50 de lovituri aeriene conduse de Arabia Saudită în Yemen în ultimele 12 ore. Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile saudite.

Între timp, guvernul recunoscut internațional din Yemen a anunțat lansarea unei ofensive militare majore pentru recucerirea regiunilor controlate de Houthi. Pe de altă parte, compania Saudi Aramco a redus neașteptat prețurile țițeiului pentru piața asiatică pentru luna noiembrie, ducându-le la minimul ultimilor șase ani.

Analiștii ING subliniază că prețul petrolului Brent rămâne peste pragul de 100 de dolari pe baril din cauza tensiunilor geopolitice persistente și a intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din Golf.

Livrările globale de petrol s-au refăcut aproape complet, însă prețurile refuză să scadă semnificativ din cauza riscului de escaladare, a stocurilor reduse și a costurilor uriașe de transport.

Potrivit unei analize Bloomberg, piața continuă să includă în preț riscul unui nou val de escaladare a războiului dintre SUA și Iran, epuizarea stocurilor globale și costurile record pentru transportul marin al țițeiului.

Problematică nu mai este doar cantitatea de petrol fizic disponibilă, ci faptul că întregul sistem de aprovizionare și procesare a fost perturbat.

Stocuri globale reduse: În prezent, stocurile globale se situează la aproximativ 4,3 miliarde de barili — cu peste 400 de milioane sub nivelul din martie. În paralel, cererea globală și-a revenit la circa 104,8 milioane de barili pe zi .

În prezent, stocurile globale se situează la aproximativ 4,3 miliarde de barili — cu peste 400 de milioane sub nivelul din martie. În paralel, cererea globală și-a revenit la circa . Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie: Înainte de război, aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol tranzitau Strâmtoarea Ormuz, unde traficul rămâne dificil. Pericolele au dus la explozia tarifelor de transport: transportul unui tanc petrolier din Golful Persic către China a depășit 1,2 milioane de dolari pe zi .

Înainte de război, aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol tranzitau Strâmtoarea Ormuz, unde traficul rămâne dificil. Pericolele au dus la explozia tarifelor de transport: transportul unui tanc petrolier din Golful Persic către China a depășit . Criză de combustibili rafinați: Exporturile de produse petroliere din două centre majore de rafinare — Orientul Mijlociu și Rusia — rămân limitate (în cazul Rusiei, și pe fondul războiului împotriva Ucrainei). Alte rafinării din lume funcționează la capacitate maximă, generând o competiție strânsă pentru țițeiul disponibil.

Factorul decisiv rămâne cadrul de securitate din Orientul Mijlociu. Dacă riscul unei escaladări majore scade, traficul prin Strâmtoarea Ormuz se normalizează, iar stocurile globale încep să fie refăcute, presiunea asupra prețurilor s-ar putea atenua treptat.

Cu toate acestea, simpla revenire a volumelor de producție nu va fi suficientă. Cât timp transportul marin rămâne extrem de scump, stocurile sunt la niveluri critice, iar deficitul de motorină persistă, piața are toate motivele să mențină cotațiile petrolului la un nivel ridicat.