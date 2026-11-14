Repartitoarele de căldură montate pe calorifere sunt din nou în centrul unei controverse. Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) și fost director general al RADET București, critică modul în care sunt prezentate aceste dispozitive. El susține că numeroși proprietari au ajuns să plătească facturi mai mari după instalarea lor. În același timp, legislația prevede reguli distincte pentru repartizarea consumului individual și a celui comun.

Radu Opaina a atras atenția, într-o postare publicată joi, 12 noiembrie, asupra modului în care sunt calculate cheltuielile cu încălzirea.

Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România susține că mulți români au instalat repartitoare convinși că vor achita exclusiv căldura consumată.

Opaina este fondatorul FAPR, organizație înființată în anul 2000, și președintele acesteia din 2005. De asemenea, a ocupat funcția de director general al RADET București.

„REPARTITOARELE DE CĂLDURĂ – MAREA PĂCĂLEALĂ A PROPRIETARILOR DE APARTAMENTE! „PLĂTEȘTI CÂT CONSUMI!” Așa au fost convinși sute de mii de proprietari să-și monteze repartitoare de căldură pe calorifere! DAR CÂȚI ȘTIU CE PLĂTESC, DE FAPT? Repartitorul de căldură NU ESTE CONTOR DE ENERGIE TERMICĂ! Nu măsoară direct cantitatea de căldură consumată, ci înregistrează unități folosite ulterior într-un sistem de repartizare a costurilor. Și atunci, cum se justifică promisiunea „plătești cât consumi”?”

Diferența semnalată de Opaina este una importantă. Repartitoarele montate pe calorifere nu funcționează precum contoarele individuale de energie termică.

Dispozitivele înregistrează valori utilizate pentru distribuirea costurilor între apartamente. Calculul ține cont de mai mulți factori și de metodologia aplicabilă întregii clădiri.

Prin urmare, numărul de unități afișat de un repartitor nu reprezintă direct cantitatea de energie termică exprimată în kilowați-oră.

Radu Opaina susține că instalarea repartitoarelor nu a adus economiile așteptate de toți proprietarii.

În unele cazuri, facturile ar fi crescut considerabil. Acesta invocă nemulțumiri privind majorări de până la 100%, fără să prezinte documente care să confirme amploarea fenomenului.

„Numeroși proprietari reclamă că, după montarea repartitoarelor, au ajuns să plătească facturi cu 20%, 50% sau chiar 100% mai mari, fără să beneficieze de mai multă căldură!”

Acesta susține că există și proprietari care nu cunosc modul de calcul al sumelor achitate lunar.

O altă problemă semnalată privește diferențele dintre locuințele dotate cu repartitoare și cele în care asemenea dispozitive nu sunt instalate.

„Există și situații în care proprietarii fără repartitoare susțin că plătesc mai puțin decât vecinii care și le-au montat! CINE EXPLICĂ ACESTE DIFERENȚE? CINE VERIFICĂ MODUL DE CALCUL? CINE RĂSPUNDE PENTRU BANII PROPRIETARILOR?”

Totuși, o factură mai mare nu demonstrează automat o eroare sau o fraudă. Valoarea finală depinde de consumul clădirii, de repartizarea cheltuielilor și de condițiile fiecărui apartament.

De ce plătesc proprietarii pentru căldură chiar dacă țin caloriferele închise

Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2024 stabilește modul de repartizare a consumurilor de energie termică în blocurile care utilizează repartitoare.

Potrivit actului normativ, cheltuielile cu încălzirea includ consumul individual și consumul comun.

Consumul comun este calculat pentru întreaga clădire, în condițiile prevăzute de regulament. Acesta nu depinde exclusiv de valorile înregistrate pe caloriferele fiecărui apartament.

Cota procentuală aferentă consumului comun se stabilește lunar de prestator. Calculul ține cont de zona de temperatură, luna din sezonul rece și gradul de deconectare al clădirii.

Regulamentul prevede și o situație importantă pentru proprietarii care țin caloriferele închise.

Dacă toate repartitoarele dintr-un apartament indică zero unități de consum, locuința este asimilată, pentru luna respectivă, unui apartament deconectat. Această situație este luată în calcul la determinarea gradului de deconectare al clădirii.

Asta nu înseamnă că proprietarul este scutit automat de toate cheltuielile cu încălzirea.

Astfel, două apartamente pot avea facturi diferite chiar dacă proprietarii susțin că au folosit încălzirea în mod asemănător.

Regulamentul ANRE stabilește și obligații pentru firmele care exploatează sistemele de repartizare.

Prestatorul trebuie să verifice dispozitivele potrivit prevederilor legale. Dacă sunt constatate deficiențe de funcționare, pot fi necesare regularizarea sau recalcularea consumurilor repartizate.

Cheltuielile aferente acestor operațiuni sunt suportate, după caz, de persoana responsabilă pentru deficiențele constatate.

Există reguli și pentru înlocuirea caloriferelor pe care sunt montate repartitoare.

Proprietarul trebuie să informeze reprezentantul condominiului și prestatorul înainte de înlocuire. Demontarea sau remontarea dispozitivului se realizează printr-o firmă autorizată de ANRE.

Aceste prevederi sunt importante deoarece orice eroare de înregistrare sau de prelucrare a datelor poate influența repartizarea cheltuielilor.

Pentru a verifica o sumă considerată nejustificată, proprietarii pot solicita asociației explicații privind calculul și documentele care au stat la baza repartizării.

În postarea sa, președintele FAPR invocă estimări potrivit cărora aproximativ 500.000 de proprietari ar avea repartitoare.

Dintre aceștia, aproximativ 300.000 ar putea fi afectați de problemele semnalate, potrivit cifrelor menționate de Opaina.

Datele nu sunt însoțite de o sursă statistică și nu pot fi considerate un bilanț oficial al proprietarilor prejudiciați.

„Dacă estimările privind 500.000 de proprietari cu repartitoare și aproximativ 300.000 afectați se confirmă, vorbim despre o problemă de interes național! PROPRIETARI, NU CONFUNDAȚI REPARTIZAREA UNOR COSTURI CU MĂSURAREA EXACTĂ A CĂLDURII CONSUMATE! Aveți dreptul să știți CE PLĂTIȚI, CUM SE CALCULEAZĂ ȘI DE CE!”

Prin acest mesaj, Opaina solicită mai multă transparență în stabilirea cheltuielilor de încălzire.

Postarea a atras și comentarii din partea unor proprietari care și-au prezentat experiențele.

Un utilizator a ridicat problema influenței altor surse de căldură asupra valorilor înregistrate.

„Repartitoarele inregistreaza si caldura de la aerul conditionat sau alte surse de caldura daca nu ai caldura de la bloc”, a scris acesta. Radu Opaina a răspuns: „corect!”

Influența surselor externe de căldură asupra unui repartitor depinde însă de caracteristicile tehnice și de condițiile de funcționare. Afirmația din comentariu nu dovedește că toate dispozitivele înregistrează incorect consumul.

Un alt proprietar a susținut că blocul său a renunțat la repartitoare în anul 2022.

„Le-am desfiintat in 2022 e ok la pausal!”

Radu Opaina a reacționat:

„corect! Asta e singura soluție și condiție obligatorie pentru revenirea la normalitate și pentru a scăpa de probleme! Și nu ați revenit la paușal, ați revenit la repartizarea de dinainte!”

Ulterior, proprietarul a explicat că facturile din blocul său sunt comparabile cu cele ale unei clădiri vecine care utilizează repartitoare.

Acesta a susținut că locatarii beneficiază de încălzire inclusiv în spațiile comune și nu mai achită serviciile de citire și prelucrare a datelor.

Relatările reprezintă experiențe individuale. Ele nu demonstrează că renunțarea la repartitoare ar reduce automat facturile în toate blocurile.

În plus, eventualele modificări ale sistemului de repartizare trebuie analizate în raport cu obligațiile legale aplicabile.

Controversa ridicată de Radu Opaina readuce în discuție modul în care sunt explicate facturile la încălzire. Pentru proprietari, o întrebare esențială rămâne cât reprezintă consumul individual și cât revine din cheltuielile comune ale clădirii.